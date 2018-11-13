Президент Сингапура на приеме в честь Путина предложила тост за его здоровье

По словам президента Сингапура, импульс туристическому обмену придал чемпионат мира по футболу, на который в РФ приехали болельщики из Сингапура.

КИШИНЕВ, 13 ноя - Sputnik. Президент Сингапура Халима Якоб на государственном приеме в честь президента РФ Владимира Путина предложила тост за его здоровье и дружбу между двумя странами, сообщает РИА Новости.

Путин находится с трехдневным визитом в Сингапуре, где проходят саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Восточноазиатский саммит.

"Предлагаю тост за здоровье и успехи президента Путина, за развитие и процветание россиян и за крепкую дружбу между Сингапуром и Россией", - сказала она.

Якоб подчеркнула, что дружба между двумя странами развивается, несмотря на то, что Сингапур и Россия - совершенно разные страны, в том числе по площади и по числу жителей.

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Она отметила регулярные контакты между двумя странами на различных уровнях, в том числе по линии правительства и парламентов, а также работу межправительственной комиссии. По словам президента Сингапура, отношения двух стран в экономике также активно развиваются, в частности, товарооборот уже вырос до 7,4 миллиарда долларов. Якоб отметила и перспективы сотрудничества Сингапура с Евразийским экономическим союзом.

По словам президента Сингапура, импульс туристическому обмену между двумя странами придал чемпионат мира по футболу, на который в РФ приехали болельщики из Сингапура. Она упомянула о других важных совместных проектах, в том числе - в сфере культуры. Якоб напомнила, что в этом году исполняется 50 лет со дня установления дипотношений двух стран, и выразила надежду на дальнейшее развитие сотрудничества РФ и Сингапура. Она процитировала русскую пословицу - "Для милого друга семь верст - не околица" - и подчеркнула, что, несмотря на расстояния и большую разницу между двумя странами, это были "хорошие 50 лет дружбы".

© Sputnik / Алексей Дружинин Визит президента РФ В. Путина в Сингапур

На приеме, проходящем в резиденции президента Сингапура - дворце Истана, присутствовали, в частности, помощник президента РФ Юрий Ушаков, вице-премьеры Максим Акимов и Юрий Трутнев, глава МИД РФ Сергей Лавров и ряд других министров, глава "Росатома" Алексей Лихачев, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, руководитель ВЭБ Игорь Шувалов, глава "Роснефти" Игорь Сечин, глава "Газпрома" Алексей Миллер и другие представители крупного бизнеса.