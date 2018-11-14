Авигдор Либерман подал в отставку с поста министра обороны Израиля

Уход лидера партии "Наш дом Израиль" Авигдора Либермана со своего поста повышает вероятность досрочных выборов в этой стране.

КИШИНЕВ, 14 ноя - Sputnik. Уроженец Молдовы, министр обороны Израиля Авигдор Либерман объявил об отставке из-за несогласия с прекращением боевых действий против палестинских боевиков в секторе Газа, сообщает РИА Новости.

Уход русскоязычного лидера партии "Наш дом Израиль" не лишает премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху поддержки парламентского большинства, но сокращает правящую в Израиле право-религиозную коалицию до минимального 61 мандата из 120, повышая вероятность досрочных выборов.

"Я здесь для того, чтобы объявить о моей отставке с поста министра обороны", - сказал Либерман.

Накануне он отмежевался от решения коллег по правительству о прекращении боевых действий в секторе Газа после суток обмена ударами с палестинскими боевиками, которые также согласились на перемирие и со вчерашнего вечера его соблюдают. Политик назвал "фейковой новостью" сообщения о том, что он голосовал "за", и вновь призвал нанести "жесткий удар" по правящему в анклаве движению ХАМАС.

Либерман занял пост министра обороны в 2016 году - через год после последних выборов. В двух предыдущих правительствах Нетаньяху он возглавлял МИД.