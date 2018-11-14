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ЕП принял резолюцию с призывом не размораживать помощь Молдове до выборов

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Политика
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Депутаты Европарламента призвали молдавские власти решить существующие проблемы, заявив, что финансовая помощь ЕС должна предоставляться только после парламентских выборов.

КИШИНЕВ, 14 ноя – Sputnik. Европарламент одобрил в среду резолюцию, в которой выразил обеспокоенность отступлением от демократических стандартов в Молдове, положением дел в сфере соблюдения законности и борьбы с коррупцией в этой стране и призвал ЕС не размораживать выделение помощи Кишиневу до проведения выборов в 2019 году, сообщает РИА Новости.

В июле миссия ЕС в Молдове сообщила, что Еврокомиссия отложила перевод первого транша макрофинансовой помощи в размере 100 миллионов евро из-за ситуации вокруг отмены результатов досрочных выборов мэра Кишинева. Кроме того, в начале июля ЕП одобрил резолюцию с призывом к Еврокомиссии приостановить все запланированные выплаты макрофинансовой помощи Молдове, а также с предложением увязать любое решение о будущих выплатах с проведением выборов в соответствии с международно признанными стандартами.

"Депутаты Европарламента отмечают некоторые достижения в области торговли, энергетики, реформы банковского сектора, государственного управления и управления государственными финансами, но при этом они особенно обеспокоены уровнем коррупции, отсутствием независимой судебной системы и отступлением от демократических стандартов", - говорится в сообщении ЕП по итогам одобрения документа. 

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Депутаты Европарламента призвали молдавские власти решить эти проблемы, подтвердив, что финансовая поддержка ЕС должна предоставляться только после парламентских выборов в стране, запланированных на 24 февраля 2019 года, при условии, что они будут проведены в соответствии с международно признанными стандартами и оценены специализированными международными органами.

"Европейский парламент по-прежнему серьезно обеспокоен сокращением пространства для демократии и верховенства закона в Молдове. В то же время Молдова имеет особое значение для ЕС. Поэтому я по-прежнему верю в открытый и демократический диалог с властями Кишинева, направленный на полную реализацию этих ключевых элементов Соглашения об ассоциации. Это единственный путь к европеизации республики", - заявил докладчик по Молдове Пятрас Ауштрявичюс.

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