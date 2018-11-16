В Германии звучат призывы к отставке Меркель

КИШИНЕВ 16 ноя - Sputnik. В немецком городе Хемнице проходит массовый митинг. Его участники требуют отставки канцлера страны Ангелы Меркель, протестующие критикуют ее миграционную политику.

По сообщению РИА Новости, на улице собралось порядка 1,5 тысячи человек.

Акция организована движением Pro Chemnitz, некоторые участники при этом держат флаги правых политических сил, как, например, скандального антимигрантского движения PEGIDA. В толпе много флагов Германии, замечены также флаги Норвегии и России. Участники скандируют "Меркель должна уйти", "В пропаганде Меркель правды нет".

Ранее маршем у центрального вокзала города прошла пародийная демонстрация "Гайль Меркель" (Geil Merkel - "класс, Меркель" или "Классная Меркель"). Участники, имитируя нацистские лозунги и символику, скандировали лозунги в поддержку Меркель и ее правления. Однако организаторы пояснили, что они также против нее. Еще одна акция, малочисленная, проходила у монумента Карлу Марксу. Там пикет устроили антифашисты, которые скандировали лозунги против нацизма и фашизма.

Так активисты встречают канцлера, которая в пятницу приехала в город для встреч с местными жителями и властями. Меркель приехала в город спустя почти три месяца после того, как в городе прошла серия протестных акций, поводом для которых послужило убийство, предположительно, мигрантами гражданина ФРГ. Тогда после протестов своего поста лишился глава контрразведки ФРГ Ганс-Георгу Маасену, который усомнился, что правые радикалы в ходе акций преследовали иностранцев.