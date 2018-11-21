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Brexit

Объявят ли Терезе Мэй вотум недоверия из-за сделки по Brexit

CC0 / Pixabay / TheDigitalArtist
Политика
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Тема:
Так пишется история: Brexit круто изменит жизнь молдаван в Европе (57)
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Британский премьер Тереза Мэй может столкнуться с голосованием в парламенте о вотуме недоверия из-за сделки по Brexit, которой недовольны даже в ее партии, что повлекло массовые отставки министров.

КИШИНЕВ, 21 ноя - Sputnik. Вотум недоверия Терезе Мэй может быть объявлен, если наберется 48 голосов в пользу голосования. Если вопрос об объявлении вотума недоверия премьеру будет рассмотрен в парламенте, в голосовании должны будут принять участие 316 депутатов от Консервативной партии. Чтобы удержать свой пост, Мэй понадобится простое большинство голосов, после чего она, как минимум, на год будет защищена от повторения этой процедуры.

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© Sputnik / Александр Натрускин
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Sputnik International обсудил недовольство политикой Мэй с председателем Партии демократов и ветеранов Гэвином Фелтоном (Gavin Felton).

- Что вы думаете о сценарии выхода Британии из ЕС?

- Нынешний сценарий – это предательство тех 17,4 миллионов британцев, голосовавших за выход из Евросоюза. Мы платим 39 миллиардов фунтов из средств налогоплательщиков, не гарантируя ничего взамен.

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Тереза Мэй все еще остается противником Brexit. Меня гораздо больше разочаровывают такие люди, как Майкл Гоув, который выступал в поддержку выхода из ЕС, но я сомневаюсь, что он ставит партию выше страны.

- По-вашему, учитывая, что набрать необходимые 48 подписей не удалось, можно ли говорить о проведении вотума недоверия?

По словам председателя Консервативной партии, все уже решено. Они окажут давление на местную ассоциацию с целью заручиться их поддержкой. Я думаю, что на определенном этапе удастся получить 48 голосов, так как в рядах консерваторов сторонников Brexit больше, чем 48 – их больше сотни.

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В 158 округах, где доминируют лейбористы, проголосовали за выход из ЕС. Ужасает тот факт, что местные депутаты забывают: они должны представлять людей, а не партию; они ставят партию выше народа. То же самое делают и некоторые консерваторы.

- Какова вероятность того, что Тереза ​​Мэй доведет переговоры по Brexit до конца? Кто может заменить ее на посту премьер-министра? Есть ли время для проведения всеобщих выборов?

- Если все же удастся набрать 48 голосов, она, вероятно, выиграет вотум недоверия. Но если, скажем, ей не удастся выиграть, и руководство страны сменится, я думаю, что кандидатом станет кто-то из членов партии.

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Есть Дэвид Дэвис – очень принципиальный человек, также есть Джейкоб Рис-Могг, но исторически они всегда выбирали кандидата из кабинета министров, а Рис-Могг министром не является. У сторонников Brexit есть хорошие кандидаты, но у них не получится добиться успеха, потому что противники выхода Британии из ЕС сплотятся вокруг одного кандидата.

Не дай бог, это будет Майкл Гоув или Эмбер Радд, но в данном случае речь идет о том, чье место в парламенте более надежно; они – единственные кандидаты, которых поддержат.

Тема:
Так пишется история: Brexit круто изменит жизнь молдаван в Европе (57)

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