Новым президентом Интерпола стал представитель Южной Кореи Ким Чон Ян

Выборы нового главы Интерпола были объявлены после того, как в октябре подал в отставку прежний президент Международной уголовной полиции Мэн Хунвэй. Он исчез в конце сентября, впоследствии оказался в Китае, где в отношении него ведется расследование по делу о коррупции.

КИШИНЕВ, 21 ноя – Sputnik. Представитель Южной Кореи Ким Чон Ян был избран новым президентом Интерпола.

Голосование прошло на 87-й сессии генеральной ассамблеи организации в Дубае.

"Ким Чон Ян из Республики Корея избран президентом Интерпола", - говорится в сообщении в Twitter организации.

Кроме него на этот пост претендовал генерал-майор МВД РФ Александр Прокопчук, занимающий должность вице-президента Интерпола по Европе.

"Наш мир сейчас сталкивается с беспрецедентными изменениями, которые представляют огромные вызовы для общественной безопасности. Чтобы их преодолеть, нам необходимо четкое видение: мы должны построить мост в будущее", - заявил Ким Чон Ян.

Выборы нового главы Интерпола были объявлены после того, как в октябре подал в отставку прежний президент Международной уголовной полиции Мэн Хунвэй. Он исчез в конце сентября, впоследствии оказался в Китае, где в отношении него ведется расследование по делу о коррупции.

© AP Photo / Wong Maye-E Экс-главу Интерпола подозревают в коррупции

После ухода Хунвэйя в соответствии с правилами временно исполняющим обязанности президента Интерпола стал Ким Чон Ян, который ранее занимал должность старшего вице-президента организации.

Вице-президент Интерпола по Европе Александр Прокопчук остается на своем посту, его полномочия истекают в 2019 году.

В Дубае проходит 87-я сессия генеральной ассамблеи Интерпола. Вице-президентом организации по Северной и Южной Америке был избран аргентинец Нестор Ронкаглия на трехлетий период.