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Совместное заседание правительств Молдовы и Румынии в Бухаресте

Сообразили на двоих: о чем договорились правительства Молдовы и Румынии

© Photo: Пресс-служба правительства Молдовы
Политика
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Совместное заседание правительств Молдовы и Румынии за Прутом: члены кабинетов министров подписали несколько документов о сотрудничестве в различных областях деятельности.

КИШИНЕВ, 22 ноя - Sputnik. В четверг в Бухаресте состоялось совместное заседание правительств Молдовы и Румынии.

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Правда, эта встреча оказалась запоздалой. Сначала ее отложили в 2017 году, когда в Румынии разгорелся политический кризис и в отставку отправили кабмин под руководством Михая Тудосе. Затем молдавский и румынский премьеры Павел Филип и Виорика Дэнчилэ договорились организовать такое заседание в первой половине этого года, но в итоге члены кабинетов министров собрались под конец 2018-го.

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Заседанию двух правительств предшествовала встреча премьеров обеих стран. Стороны обсудили проекты, реализованные в Молдове при поддержке Румынии, а также установили новые цели на будущее. К примеру, в рамках беседы главы правительств отметили, что для еще большего сближения двух стран необходимо ускорить реализацию проектов по взаимоподключению энергетических и транспортных инфраструктур, а также электронных коммуникаций. В связи с этим, они подчеркнули необходимость запуска второго этапа строительства газопровода Унгены-Кишинев и начала проектов по возведению мостов через Прут.

До чего договорились члены правительств?

По итогам совместного заседания стороны подписали порядка 12 документов, среди которых протокол о создании смешанных патрулей на общем участке государственной границы. Также члены кабинетов министров подписали декларацию о намерениях сотрудничества между оборонными ведомствами двух стран. Документ предусматривает создание системы обучения для учреждения впоследствии смешанного молдо-румынского военизированного подразделения.

Официальные лица договорились о сотрудничестве в области туризма, образования и культуры, сельского хозяйства, экономики, здравоохранения и консульской защиты для лиц с двойным гражданством.

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Отмена роуминга на один день

Показательным моментом стал тот факт, что стороны подписали декларацию об отмене тарифов на роуминг между двумя странами. Правда, как пояснили в пресс-службе правительства Молдовы, действовать оно будет только на протяжении 1 декабря этого года. Таким образом, в течение суток жители обеих стран могут разговаривать по мобильному телефону без оплаты роуминга, то есть по национальным тарифам.

Полная отмена роуминга последует, но позже. По данным пресс-службы правительства республики, Молдова и Румыния обязуются подготовить в ближайшее время договор, который будет заключен для устранения тарифов на роуминг между двумя странами. После его подписания у граждан Молдовы и Румынии будет возможность звонить и отправлять SMS по национальным тарифам, а для навигации в сети интернет тарифы снизятся до уровня европейских стран. При этом, как уточнили в пресс-службе правительства, отказ от роуминга не скажется на качестве услуг, которые получают пользователи.

О проевропейском пути Молдовы

После подписания всех документов главы правительств провели совместный брифинг, подытожив совместную встречу.

"Подписана серия соглашений в разных направлениях деятельности. Это показывает, что мы сделали важные шаги. То, что мы сегодня начали, необходимо продолжить", - сказала Дэнчилэ на совместном брифинге.

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По ее словам, стороны обсудили и председательство Румынии в Совете ЕС в 2019 году, реформы, которые должна предпринять Молдова, а также поддержку республики со стороны страны-соседки на проевропейском пути. "Считаем, что проевропейский путь – это единственное решение для Республики Молдова, для благосостояния граждан республики", - добавила Дэнчилэ.

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Эту же мысль продолжил молдавский премьер. "Мы подтвердили, что присоединение к Европейскому союзу остается нашим единственным планом, и наши усилия будут активизированы в период председательства Румынии в Совете Евросоюза", - сказал Филип.

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