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Военнослужащие в Брюсселе, архивное фото

Единая европейская армия: Вашингтон и НАТО озвучили позицию

© Sputnik / Ирина Калашникова
Политика
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Вашингтон призвал ЕС создавать армию в "полном согласии" с НАТО: постпред США при ЕС напомнил, что Европа существенно финансирует альянс, поэтому для США важна позиция европейских стран.

КИШИНЕВ, 23 ноя – Sputnik. В ЕС всерьез заговорили о том, чтобы создать единую армию, при этом эксперты сходятся во мнении, что такое Европа уже видела. 

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"Тема эта стара как мир, единую европейскую армию создавали и Наполеон, и Гитлер, почему бы не попробовать еще раз? США требуют сохранение позиций верховного командования в будущей европейской армии и вхождение этой армии в структуры НАТО, в данном случае интересно, каким путем пойдут Балтийские страны, на чью сторону они встанут", - сказал в эфире радио Sputnik военный эксперт Александр Хроленко.

Дополнение к НАТО, а не замена

При этом Вашингтон хотел бы от Евросоюза большей ясности в этом вопросе, так как армия должна стать дополнением к НАТО, а не его заменой, заявил постпред США при ЕС Гордон Сондленд, сообщает Sputnik Литва.

"Это очень чувствительный вопрос для нас. Мы регулярно убеждаем типичного избирателя в США в очевидности того, зачем США, с учетом всех своих проблем, ежегодно направляют в Европу десятки миллиардов долларов для защиты Европы от России и других недружественных сил, хотя эти деньги могли бы пойти на внутренние нужды США", — сказал он на слушаниях в комитете по иностранным делам.

Сондленд отметил, что инициатива ЕС подрывает Североатлантический альянс, однако выразил надежду, что раз европейские страны желают "заявить об определенной степени собственной автономности и оборонных возможностях, то это будет сделано в полном согласии с НАТО".

Военные НАТО. Архивное фото
© AFP 2018 / JONATHAN NACKSTRAND
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По словам дипломата, из Европы звучат "две диаметрально противоположные точки зрения" в отношении вопросов обороны: одни намерены ограничиться решением небольших конфликтов или вопросами в Северной Африке, а другие говорят о создании разведывательного сообщества, создании армии, полноценных вооруженных сил.

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При этом Сондленд добавил, что Европа также существенно финансирует альянс, поэтому для США важна позиция европейских стран по этому вопросу.

Независимая от США армия Евросоюза

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с предложением создать независимую от США армию Евросоюза. По мнению политика, страны ЕС нуждаются в сильной европейской армии для обеспечения безопасности, в том числе в киберпространстве. Его инициативу поддержала канцлер Германии Ангела Меркель.

Флаг НАТО
© Fotolia / selensergen
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Президент США Дональд Трамп воспринял предложение французского лидера как "оскорбительное" и напомнил, что Европа сначала должна заплатить свою долю в оборонный бюджет НАТО.

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С заявлениями о нарастающей "российской угрозе" периодически выступают западные политики, в частности из стран Балтии и Польши. Однако в Москве не раз подчеркивали, что Россия не собирается нападать ни на одну из стран альянса, а НАТО использует истерию Запада, чтобы разместить больше военной техники и батальонов на восточном фланге.

Самые мощные армии в мире
© Sputnik /
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