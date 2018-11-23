Хакеры обнаружили связь Браудера и сторонника Навального с разведкой Британии

Как сообщила группировка Anonymous, проект Integrity Initiative, который, предположительно, использовал Лондон для вмешательства во внутренние дела европейских стран, проводил операции в Испании, Франции, Германии, Италии, Греции, Нидерландах, Литве, Норвегии, Сербии и Черногории.

КИШИНЕВ, 23 ноя - Sputnik. Группировка хакеров Anonymous обнаружила документы, проливающие свет на деятельность проекта Integrity Initiative, который, предположительно, использовал Лондон для вмешательства во внутренние дела европейских стран. Об этом сообщается на сайте группировки. Anonymous назвал этот проект "спецслужбой", отмечает РИА Новости.

Заявленная цель проекта - информационное противодействие России, сообщается на сайте хакеров.

Anonymous выложили слитые документы программы гибридной войны британского Форин Офиса. £2 млн в год (до марта 2019 года) тратится на формирование кластеров лидеров мнения, которые должны поддерживать антироссийский дискурс https://t.co/Kji6YMVfvU pic.twitter.com/ZJDHERWcLO — RT на русском (@RT_russian) 23 ноября 2018 г.

​Это заявление они сделали в пятницу. Среди получателей британских денег назван финансист Уильям Браудер, а также Владимир Ашурков, который является сподвижником Алексея Навального.

Полученные документы первым выложил в своем Telegram-канале RT. После того как телеканал опубликовал их в Twitter, сервис микроблогов пригрозил блокировкой, если твит не будет удален.

Уильям Браудер — международный финансист и инвестор, бывший работодатель аудитора Сергея Магнитского. В 1995-2007 годах Браудер был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России, в настоящее время живет в Лондоне, объявлен Россией в международный розыск. В 2013 году Браудер был осужден в России за налоговые махинации.

​Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев считает, что обнародованная информация требует тщательного расследования. По словам сенатора, данные хакеров Anonymous обсудят в комиссии СФ по защите государственного суверенитета.