Запасаемся попкорном: конфликт каких стран может развалить Евросоюз

Очередное заседание Еврокомиссии по итальянскому бюджету завершилось полным провалом для Рима. Теперь страну ожидает так называемая процедура чрезмерного дефицита, а в случае отказа — санкции.

КИШИНЕВ, 23 ноя - Sputnik. Реакция итальянцев не заставила себя долго ждать: большая часть населения готова поддержать выход из Евросоюза ради сохранения курса нового правительства. Приведет ли это к развалу единой Европы и что будет, если Еврокомиссия пойдет на попятную, — в материале РИА Новости.

Язык ультиматумов

Устав от политики жесткой экономии, новое правительство Италии приняло решение увеличить расходы, чтобы наконец запустить рост экономики. В результате бюджет на 2019 год сформирован с дефицитом, выходящим за рамки правил Евросоюза.

"Мы считаем интересы народа важнее экономических обязательств перед Брюсселем и не собираемся делать людей беднее из-за ограничений и требований, которые приняли другие", — подчеркнул один из лидеров правой политической партии "Лига Севера" Лоренцо Фонтана.

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В свою очередь Еврокомиссия отказалась утвердить итальянский бюджет в такой форме, сославшись на то, что чрезмерные траты увеличат итальянский госдолг, который и так без малого 131% ВВП.

Предсказуемый итог: ЕК пригрозила Риму крупным штрафом в размере от 0,2 до 0,5% ВВП, то есть от 3,4 до 8,5 миллиарда евро. Итальянцы, известные горячим темпераментом, за словом в карман не полезли.

"Они хотят наказать нас, но в итоге это принесет больше вреда самому Евросоюзу. Они сошли с ума, если действительно собрались накладывать штраф", — прокомментировал решение Еврокомиссии заместитель премьер-министра Италии Маттео Сальвини.

И добавил, что в случае принятия таких мер против ЕС восстанет 60% населения, — это больше, чем доля британцев, проголосовавших за Brexit.

Правительство Италии оценивает предстоящие структурные реформы в экономике примерно в сто миллиардов евро, 37 миллиардов заложены в бюджет, отвергнутый Еврокомиссией. Рассчитывать, что Рим пойдет на сокращение этой суммы ради выплаты штрафа брюссельским чиновникам, не приходится.

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Не зная меры

Впрочем, сценарий со штрафом — это скорее попытка припугнуть Италию. На деле же, угрожая санкциями, Еврокомиссия надеется, что Рим согласится выполнить положения так называемой процедуры чрезмерного дефицита (ПЧД).

Эта процедура подразумевает, что в период от трех до шести месяцев правительство должно представить план по отказу от бюджетных расходов, отвергнутых Еврокомиссией, включающий детально описанные меры по приведению бюджета в соответствие европейским правилам и дедлайны по их исполнению.

ПЧД уже применялась — в 2009 году к странам Вишеградской группы: Венгрии, Польше, Чехии и Словакии.

Тогда под угрозой санкций Брюссель вынудил провести консолидацию бюджета и сократить дефицит до приемлемого уровня: с 7,8 до 2,7% у Словакии, с 7,3 до 2,6% у Польши, с 4,1 до 1,9% у Чехии и с 4,5 до 2,6% у Венгрии.

В Венгрии это негативно сказалось на здравоохранении и пенсионных отчислениях (изменение системы индексации и отмена 13-й пенсии), также были отменены жилищные и урезаны сельскохозяйственные субсидии. В Польше упразднили ранний выход на пенсию, а пенсионный возраст повысили до 67 лет. В Чехии заморозили социальные выплаты и пособия, в Словакии — снизили сельскохозяйственные субсидии и реформировали распределительную часть пенсии.

Помимо этого, во всех странах ужесточили прямые и косвенные налоги. НДС в Венгрии и Чехии увеличили на 2%, в Польше и Словакии — на 1%. Также везде выросли акцизы, а в Чехии в два раза подняли налог на недвижимость.

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Однако Италия — третья экономика Европы, и Рим не готов демонстрировать такую же покорность, как периферийные страны. Хотя премьер-министр Джузеппе Конте формально заявил, что рассчитывает на конструктивный обмен мнениями с главой ЕК Жан-Клодом Юнкером (встреча состоится в субботу), правительство не намерено отказываться от повышения пенсий и пособий по безработице.

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При этом планируется снизить налоги и сборы для бизнеса, поскольку в некоторых городах отчисления в бюджет отнимают у предприятий до 70% прибыли. В результате у предпринимателей просто не остается денег на модернизацию и развитие производства. В этих условиях кажется, что Италии действительно проще покинуть Евросоюз, чем следовать предписаниям Брюсселя.

Принцип домино

В случае отказа Рима от процедуры чрезмерного дефицита, ЕК будет вынуждена запустить голосование по введению санкций. Надеяться, что весь "европейский концерт" единогласно поддержит эти меры, не приходится,— в ЕС многие искренне сочувствуют Италии.

Европейский Пакт стабильности не первый год нарушают Франция, Испания и Португалия, не выполняя нормы максимально допустимого соотношения госдолга и ВВП — 60%. Во Франции и Испании этот показатель — порядка 100%, в Португалии — вообще 125%.

Так что, вероятнее всего, санкции против Италии не введут, и это сильно ослабит влияние Брюсселя, послужив примером для других проблемных стран. Если же национальные правительства решатся на независимую бюджетную политику, Евросоюз останется чисто политическим объединением, а экономика Старого света пойдет вразнос.