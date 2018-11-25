Те еще тролли: кому Британия платит за "противодействие России"

КИШИНЕВ, 25 ноя - Sputnik. Стартовавший осенью 2015 года проект получает финансирование от правительства Великобритании и нацелен на борьбу с "российской пропагандой". Но на самом деле вмешивается во внутренние дела других стран, утверждает группа хакеров. Проекту помогает политический комитет НАТО. Сторонников активно ищут в Москве. О том, что говорится в документах - читайте в материале РИА Новости.
Какое сообщество формируют
Заявленная цель проекта Integrity Initiative — дать отпор "российской пропаганде и информационным атакам". Способ — сформировать сеть хорошо осведомленных людей из политической, военной, академической, экспертной сфер. Они будут "анализировать примеры дезинформации, вырабатывать способы борьбы с ней, а также информировать руководство своих стран об информационных атаках" — так описываются задачи проекта в документах. Важную роль в этом деле возлагают на политический комитет НАТО.
Работа сети строится через британские посольства (список контактов — имена, фамилии, адреса электронной почты — прилагаются). Чтобы стать участником проекта, нужно заполнить форму и рассказать, какую активность в отношении России с целью дискредитировать ее "пропаганду" намерен проводить соискатель. Одобренные кандидатуры получают финансирование.
Зачем ищут помощников среди оппозиционеров
Для противодействия России в информационном поле намерены задействовать все средства массовой коммуникации, включая мессенджеры. Через эти платформы будут вещать на некую целевую аудиторию внутри России, а также пытаться привлечь сторонников.
Одна из главных задач — как раз найти единомышленников-россиян. В том числе среди оппозиционных политиков. Эти люди могли бы задействовать свой ресурс или авторитет и объяснить россиянам, что "все, о чем говорит Москва, в частности про Украину, — ложь", пишут авторы проекта. Особые надежды возлагают на москвичей как на наиболее "интеллектуальных" слушателей, читателей и пользователей интернета.
Что их интересует внутри России
Работа проекта предусматривает проведение семинаров и исследований. В документах есть перечень тем, которые должна изучить группа, интересующаяся Россией. Предлагается, например, оценить энергетические ресурсы страны, влияние нефти на экономику, а также влияние церкви на общественно-политическую деятельность, отношения Москвы с Пекином.
Результаты исследований будут продвигаться среди русскоязычной аудитории за рубежом, украинские активисты тоже будут задействованы. Особый акцент — на распространение всей этой информации в Москве. К слову, все постсоветское пространство попадает в зону интересов сети Integrity Initiative. В особенности Армения, Грузия и Молдавия.
Выложенные документы касаются не только России — есть папки бумаг по разным странам, где организованы кластеры. К некоторым приложены списки людей и организаций, уже вошедших в сообщество. В документах, посвященных России, числится, например, центр Сахарова.
Первой строкой — Браудер
Самый крупный кластер создан в самой Великобритании. В списке его участников, заинтересованных в "противодействии России", более двадцати имен аналитиков, публицистов и журналистов. В первой же строчке имя Уильяма Браудера (из контактов — лишь адрес электронной почты). Основатель фонда Hermitage Capital, международный финансист, бывший работодатель аудитора Сергея Магнитского, чья смерть в московском СИЗО получила широкий общественный резонанс. Долгое время, начиная с середины 90-х, он был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России. В 2013-м столичный Тверской суд приговорил его к девяти годам за налоговые махинации. Москва объявила его в международный розыск. Сейчас Браудер живет в Лондоне.
И другие, уехавшие в Лондон
Через несколько строчек после Браудера в том же списке британского кластера можно найти фамилию еще одного сотрудника фонда Hermitage Вадима Клейнера. В 1995 году он окончил Высшую школу экономики по специальности "магистр экономики". В 2007-м вслед за Браудером переехал в Лондон, публикует работы по исследованию коррупции в России.
В том же списке Игорь Сутягин — военный аналитик, старший научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований. В России Сутягин обвинялся в передаче сведений, составляющих государственную тайну, представителям британской консалтинговой фирмы. В 2004 году был осужден за госизмену. В 2010-м в результате обмена между Россией и США был освобожден и оказался в Великобритании. Сутягин единственный публично известный гражданин России, легально и гласно работающий в оборонном учреждении НАТО.
Далее в списке — Владимир Ашурков, исполнительный директор "Фонда борьбы с коррупцией" оппозиционера Алексея Навального. После того как был объявлен в федеральный розыск по делу о мошенничестве с финансированием избирательной кампании Навального в мэры Москвы, запросил политическое убежище в Великобритании. Давал показания комитету палаты представителей британского парламента по международным делам — в связи с подготовкой доклада "Российская коррупция и Британия" (Russian corruption and the UK inquiry), который был представлен в мае 2018 года.
В том же британском кластере значится Петр Померанцев — британский журналист и публицист русского происхождения. В 2016 году получил за свою книгу о России и Путине "Ничто не правда. Все возможно: сюрреалистичное сердце новой России" премию имени Майкла Ондатже британского Королевского литературного общества. Живет в Лондоне.
Кто еще связан с Россией
В одном из списков фамилий как представитель России по какой-то причине указан литовский дипломат Вигаудас Ушацкас. С 2013 по 2017 год — глава Представительства Европейского Союза в России.
В американско-канадском кластере можно найти фамилию Андерса Ослунда, шведского экономиста и дипломата. Он специалист по экономике Восточной Европы, в особенности России и Украины. В начале девяностых работал в России в качестве советника по экономике при ельцинском правительстве. Затем консультировал президента Киргизии Аскара Акаева, который был свергнут в результате "тюльпановой революции".
Кроме того, есть отдельный кластер лидеров общественного мнения. В нем фигурирует украинец Евгений Федченко — главный редактор и один из основателей фактчекингового сайта StopFake.org, директор Могилянской школы журналистики.
Цена вопроса растет
Проект Integrity Initiative существует с 2015 года. На поддержание всех кластеров британский Форин Офис (Министерство иностранных дел и по делам Содружества) в этом году потратил около двух миллионов фунтов. Судя по выложенным бумагам, в 2017-м бюджет был значительно меньше — около полумиллиона фунтов.
На каждое крупное мероприятие проект намерен тратить до 26 тысяч фунтов стерлингов. Из них 15 тысяч будет выделять НАТО и 12 тысяч — из местных бюджетов стран или заинтересованных структур. Проект предполагает софинансирование.
Руководителем центрального кластера Integrity Initiative значится бывший советник генерального секретаря НАТО Крис Доннели с зарплатой в 8100 фунтов в месяц.
Зачем это "Анонимус"
Группировка "Анонимус" — международная сеть активистов и хактивистов, отдельные узлы которой слабо связаны между собой. Они уверены: скрытые структуры для политических и финансовых манипуляций под контролем британских спецслужб создаются не только в ЕС. Правительство Британии должно обнародовать свою деятельность. Если Лондон не ответит, хакеры обещают опубликовать новый массив документов.