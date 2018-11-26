Самолет-разведчик США вошел в воздушное пространство над Черным морем

Повышенную разведывательную активность американских ВВС объясняют инцидентом в Черном море, связанном с украинскими военными судами.

КИШИНЕВ, 26 ноя — Sputnik. В воздушное пространство над Черным морем вошел самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135V, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Самолет-разведчик вылетел с авиабазы на острове Крит в Греции и направился в акваторию Черного моря. Самолет был замечен в воздушном пространстве Болгарии в понедельник утром, разведчик держал курс в направлении побережья Крыма.

🇺🇸 ✈ United States Air Force #JONAS21 Reg: 64-14841 #AE01C9

Boeing RC-135V Airbrone from Souda Bay, northwest coast of the Greek island of Crete heading to Black Sea. pic.twitter.com/myckrGIOla — IntelSky📡✈️ (@Intel_sky) 26 ноября 2018 г.

​Повышенную разведывательную активность ВВС США связывают с обострением отношений между Москвой и Киевом из-за инцидента в Черном море.

Накануне ФСБ России заявила, что корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования представителей погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России, опасно маневрировали и были задержаны.

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Совет национальной безопасности и обороны Украины решил на 60 суток ввести военное положение на территории страны. Решение должна утвердить Верховная рада, которая соберется на внеочередное заседание в понедельник в 16.00 по киевскому времени.