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Заседание Верховной рады Украины

Рада одобрила военное положение на Украине

Пресс-служба президента Украины
Политика
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Тема:
Ситуация в Керченском проливе (18)
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Голосование предваряли длительные дебаты парламентариев. Представители ряда фракций высказывали опасения, что военное положение вводит ограничение прав и свобод для граждан Украины.

КИШИНЕВ, 26 ноя - Sputnik. Парламент Украины (Верховная Рада) большинством голосов высказался за введение военного положение в стране. Трансляцию внеочередного заседания Рады вели украинские телеканалы.

Украинские военнослужащие на военной базе в Киеве. Архивное фото
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украина привела свою армию в полную боеготовность

Ранее соответствующий указ подписал украинский президент Петр Порошенко. Согласно указу предлагается провести частичную мобилизацию - организовать учебные сборы резервистов в необходимом количестве.

Выступая перед депутатами украинский президент отметил, что он вводит военное положение на 30 дней.  

"Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) рекомендовал мне сегодня ввести военное положение на 60 дней… Я буду предлагать парламенту ввести военное положение на 30 дней", — сказал Порошенко, добавив, что такой срок определен для того, чтобы "военное положение не накладывалось на начало избирательной кампании".

Порошенко заявил, что мобилизация не является обязательным условием после введения военного положения.

"Военное положение не означает объявление войны", - подчеркнул он.

Порошенко отметил, что военное положение затронет только Винницкую, Луганскую, Николаевскую, Одесскую, Сумскую, Харьковскую, Черниговскую, Херсонскую области и внутренние воды Азовско-Керченской акватории.

За введение военного положения высказались 276 депутатов. Голосование предваряли длительные дебаты парламентариев. Представители ряда фракций высказывали опасения, что военное положение вводит ограничение прав и свобод для граждан Украины.

В воскресенье корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны. После этого Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины — за месяц до начала кампании по выборам президента Украины — решил ввести военное положение в стране.

Россия возбудила уголовное дело о нарушении госграницы и запросила срочное заседание Совбеза ООН по ситуации в Керченском проливе.

Что означает военное положение

Военное положение — это особый режим въезда и выезда. Также для жителей Украины может быть введен и комендантский час, прокомментировал для Sputnik ситуацию политолог Армен Гаспарян. По его словам, во время действия военного положения каждого гражданина страны могут обязать работать на оборонный комплекс Украины. Согласно законодательству, по первому требованию каждый обязан будет и предоставлять свою недвижимость.

Также военное положение означает возможность запрета деятельности партий и общественных организаций, угрожающих, по мнению военного командования, безопасности, территории и независимости страны. Значит это и то, что могут быть запрещены массовые мероприятия  — а, напомним, недавно были протесты против условий жизни.

В то же время в марте 2019-го должны пройти президентские выборы. Как будет идти предвыборная кампания на фоне военного положения и возможности в любой момент "закрутить гайки" — вопрос отрытый.

 

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Тема:
Ситуация в Керченском проливе (18)
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