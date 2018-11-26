Совбез ООН заблокировал вопрос России по ситуации в Керченском проливе

Россия сожалеет, что Совет безопасности ООН заблокировал рассмотрение вопроса по ситуации в Керченском проливе. Об этом в рамках заседания заявил заместитель постпреда РФ при Всемирной организации Дмитрий Полянский.

КИШИНЕВ, 26 ноя – Sputnik. Россия выразила сожаление в связи с блокированием ее вопроса в Совете безопасности (СБ) ООН по ситуации в Керченском проливе. Позицию РФ озвучил в ходе заседания Совбеза заместитель постоянного представителя РФ во всемирной организации Дмитрий Полянский.

Прямую трансляцию из Нью-Йорка транслировало международное агентство Sputnik.

"За" данную повестку высказались четыре страны, семь выступили "против", ещё четыре "воздержались".

"Мы сожалеем в связи с голосованием. Но никто не может помешать РФ как постоянному члену Совета безопасности поднимать те темы, которые мы считаем важными. Не повлияет на это и ваше голосование, в ходе которого государства поддались стадному инстинкту. Это напоминает разборки в песочнице", - отметил Полянский.

Он добавил, что после того, как РФ потребовала созыва Совбеза ООН, "западные партнеры попытались представить ситуацию так, будто его созвала Украина".

Представляя позицию России, Полянский подчеркнул, что "украинские суда совершили действия, которые идут вразрез с Конвенцией ООН по морскому праву". Он заявил, что это было "в территориальных водах РФ в Черном море".

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"Расцениваем такие шаги, как нарушение суверенитета России", – отметил в ходе выступления представитель РФ.

Ранее корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", двигаясь из Черного моря к Керченскому проливу, нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, в результате чего они были задержаны.

Все три украинских судна были задержаны примерно в 20 километрах от российского побережья и в 50 километрах к юго-западу от обычного места прохода судов по Керченскому проливу под Крымским мостом. Во время инцидента легкие ранения получили трое украинских военных. Им оказали медицинскую помощь, угрозы жизни нет.

Россия возбудила уголовное дело о нарушении госграницы и запросила срочное заседание Совбеза ООН по ситуации в Азовском море.

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