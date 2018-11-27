Лавров о ситуации в Керченском проливе: нет необходимости в посредниках

По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, нет необходимости в посредниках для решения ситуации в Керченском проливе.

КИШИНЕВ, 27 ноя - Sputnik. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что не видит необходимости в посредниках для решения ситуации в Азовском море, где три корабля ВМС Украины - "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу.

"Что касается инцидента на входе в Керченский пролив из Черного моря, эта ситуация обсуждалась в телефонном разговоре президента Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая позвонила Владимиру Владимировичу", - сказал Лавров, цитируемый РИА Новости. © Sputnik / Алексей Дружинин Телефонный разговор: Путин и Меркель обсудили инцидент в Керченском проливе

По его словам, там было достигнуто определенное понимание, которое будет в ближайшее время реализовано.

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"Я не вижу необходимости в каких-то посредниках", - заявил глава МИД РФ, отвечая на вопрос о том, считает ли Москва, что ситуация зашла так далеко, что требуется помощь посредников.

Последствия игры с огнем

При этом спонсоры властей Украины должны жестко предупредить Киев о последствиях игры с огнем, считает Сергей Лавров.

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"Как вы знаете, мы созывали СБ ООН, Украина тоже высказалась за созыв такого заседания. Я считаю, что это было полезно, чтобы все послушали правду о том, что произошло. Но основное зависит не от Совета безопасности (ООН), не от ОБСЕ, не от каких-либо других организаций, а от того, чтобы спонсоры украинского руководства поставили ему на вид, жестко предупредили о недопустимости такой игры с огнем", - заявил Лавров.

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В воскресенье три корабля ВМС Украины - "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны. Трое моряков были ранены, однако, как заявила российский омбудсмен Татьяна Москалькова, угрозы их жизни нет. Уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина отмечала, что экипажи будут находиться под судом, который выберет меру пресечения.

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