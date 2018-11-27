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16 июля 2018. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (слева) во время встречи в президентском дворце в Хельсинки.

Трамп проведет переговоры с Путиным на саммите "Большой двадцатки"

© Sputnik / Sergueï Gouneev
Политика
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По словам советника президента США, в ходе встречи будет обсуждаться ряд вопросов, касающихся сферы безопасности, а также ситуация на Ближнем Востоке.

КИШИНЕВ, 27 ноя - Sputnik. Президент США Дональд Трамп проведет двусторонние переговоры с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Об этом сообщило РИА Новости

"На "Двадцатке" президент и делегация будут взаимодействовать с многими лидерами, в том числе запланированы двусторонние встречи с президентом Аргентины, президентом России, премьер-министром Японии, канцлером Германии", — сказала она.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, в свою очередь, рассказал о повестке переговоров.

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"Я думаю, (будут обсуждаться - ред.) все вопросы, которые у нас есть в сфере безопасности, контроля вооружений, региональные вопросы, включая Ближний Восток", — сказал он на брифинге в Белом доме.

Саммит G20 пройдет в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря.

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До этого Трамп и Путин виделись 11 ноября на рабочем завтраке в Елисейском дворце по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. Тогда они пожали друг другу руки, но возможности детально пообщаться не было.

Как рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, на прощание мировые лидеры сказали друг другу "До встречи".

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