В Совфеде рассказали о целях Киева при организации провокации в Черном море

Российский сенатор Франц Клинцевич пояснил, с какой целью была реализована провокация с украинскими кораблями в Черном море.

КИШИНЕВ, 28 ноя - Sputnik. Провокацию в Керченском проливе организовали, чтобы отменить запланированную на полях G20 встречу литеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Такой точки зрения придерживается российский сенатор Франц Клинцевич, пишет РИА Новости.

Трамп ранее в интервью изданию Washington Post заявил, что может отменить встречу с Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине из-за ситуации в Керченском проливе.

"Собственно, в том числе и эту цель преследовали определенные силы в США, с подачи которых Киев организовал недавнюю провокацию в Азовском море. Так и хочется сказать: господин Трамп, не попадайтесь на удочку", - цитирует Клинцевича его пресс-служба.

В свою очередь, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что Россия сделает все возможное, чтобы не допустить военного конфликта с Украиной ни в каком виде, но именно на ЕС и НАТО сейчас лежит ответственность за то, чтобы не поощрять Украину еще к одной войне в Европе.

© Sputnik / Eugene Odinokov Лавров о ситуации в Керченском проливе: нет необходимости в посредниках

Что произошло в Черном море

В воскресенье три корабля ВМС Украины - "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" - нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны. Трое моряков были ранены, однако, как заявила российский омбудсмен Татьяна Москалькова, угрозы их жизни нет.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией, по его оценке, Киев нарушил ключевые положения международного права. Он отметил, что действия ВМС Украины были очень опасными и создавали угрозу для движения судов.

Российская сторона во время инцидента в Керченском проливе действовала в соответствии с международным и внутренним правом, это была реакция на вторжение в территориальные воды России иностранных военных кораблей, заявил в свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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