Известна дата выборов президента Украины: спикер подписал указ

Президентские выборы на Украине пройдут в последний день марта 2019 года.

КИШИНЕВ, 28 ноя – Sputnik. Очередные выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года. Такое постановление подписал спикер Верховной рады Андрей Парубий, сообщает РИА Новости.

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"В соответствии с пунктом 7 части первой статьи 85, части пятой статьи 103 конституции Украины Верховная рада Украины постановляет: назначить очередные выборы президента Украины на воскресенье, 31 марта 2019 года. Это постановление вступает в силу со дня его принятия", — говорится в тексте постановления, опубликованном на сайте парламента.

Действующим президентом Украины является Петр Порошенко, который занимает этот пост с 7 июня 2014 года.