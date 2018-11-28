Путин прокомментировал инцидент в Керченском проливе

Российский лидер обратил внимание на то, что в произошедшем есть "все признаки провокации".

КИШИНЕВ, 28 ноя – Sputnik. Нарушение украинскими кораблями госграницы России —провокация, организованная Петром Порошенко в преддверии выборов, заявил в среду президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер обратил внимание на то, что в инциденте есть "все признаки провокации", это предлог ввести на Украине военное положение.

Вместе с тем, Путин подчеркнул, что народы России и Украины всегда останутся братскими и близкими, а пена сойдет.

Также президент РФ уверен, что украинский народ когда-нибудь даст оценку нынешней киевской власти, как это сделал когда-то грузинский.

Что произошло в Керченском проливе

Утром 25 ноября корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили государственную границу России, зашли во временно закрытую российскую акваторию и несколько часов выполняли опасные маневры, не реагируя на требования пограничников.

© Sputnik / Алексей Мальгавко В Совфеде рассказали о целях Киева при организации провокации в Черном море

Все три корабля задержали примерно в 20 километрах от российского побережья и в 50 километрах к юго-западу от обычного места прохода судов под Крымским мостом.

Возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы. Во вторник суд арестовал 15 из 24 моряков, находившихся на украинских кораблях.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией, по его оценке, Киев нарушил ключевые положения международного права. Он отметил, что действия ВМС Украины были очень опасными и создавали угрозу для движения судов.

Российская сторона во время инцидента в Керченском проливе действовала в соответствии с международным и внутренним правом, это была реакция на вторжение в территориальные воды России иностранных военных кораблей, заявил в свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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