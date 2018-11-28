Как ситуация в Керченском проливе отразится на проекте "Северный поток-2"

Официальный представитель правительства Германии прокомментировал ситуацию в Керченском проливе и ее связь со строительством газопровода "Северный поток-2".

КИШИНЕВ, 28 ноя - Sputnik. Берлин принял к сведению критику со стороны Киева в связи с недостаточно активной позицией по инциденту в Керченском проливе, при котором украинские военные корабли с экипажем были задержаны при нарушении госграницы РФ. Ситуация ничего не меняет в отношении газопровода "Северный поток-2", заявил на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, слова которого приводит РИА Новости.

"Правительство ФРГ, конечно, приняло эту критику к сведению, но она ничего не меняет в принципиальном взгляде на этот проект", — сказал Зайберт.

"Северный поток-2" является прежде всего экономическим проектом, мы всегда повторяли это, он имеет политическую составляющую, а именно вопрос о роли украинского транзита российского газа после 2019 года. Мы всегда подчеркивали, что в этом вопросе нужна ясность", — добавил он.

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Что произошло в Керченском проливе

Утром 25 ноября корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили государственную границу России, зашли во временно закрытую российскую акваторию и несколько часов выполняли опасные маневры, не реагируя на требования пограничников.

Все три корабля задержали примерно в 20 километрах от российского побережья и в 50 километрах к юго-западу от обычного места прохода судов под Крымским мостом.

Возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы. Во вторник суд арестовал 15 из 24 моряков, находившихся на украинских кораблях.

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Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией, по его оценке, Киев нарушил ключевые положения международного права. Он отметил, что действия ВМС Украины были очень опасными и создавали угрозу для движения судов.

Российская сторона во время инцидента в Керченском проливе действовала в соответствии с международным и внутренним правом, это была реакция на вторжение в территориальные воды России иностранных военных кораблей, заявил в свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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