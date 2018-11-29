Стало известно, кто выиграл президентские выборы в Грузии

По данным ЦИК Грузии, после подсчета 99,7% данных - у Зурабишвили 59,56% во II туре выборов президента.

КИШИНЕВ, 29 ноя — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии опубликовала данные второго тура президентских выборов после подсчета 99,7% голосов: независимый кандидат Саломе Зурабишвили набирает 59,56% голосов, а оппозиционный кандидат Григол Вашадзе — 40,44%, сообщает Sputnik Грузия. © Sputnik / Dubinsky Dmitry Гаспарян: Грузии и России нужны изменения в отношениях

Второй тур президентских выборов прошел в Грузии в среду. Зурабишвили поддержали более 1 миллиона 146 тысяч избирателей, Вашадзе — 778 тысяч человек.

Оппозиция планирует в четверг заявить о дальнейших планах, а Зурабишвили и ее сторонники уже празднуют победу.

Это были последние выборы, которые прошли путем прямого голосования.

Как сообщили в ЦИК Грузии ранее, итоговая явка избирателей в ходе второго тура президентских выборов в Грузии составила 56,23%.

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