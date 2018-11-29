В переговорах Путина и Трампа примут участие Лавров и Ушаков

Российский и американский лидеры встретятся в Аргентине на полях саммита G20, который пройдет с 30 ноября по 1 декабря: планируется беседа лидеров стран тет-а-тет, а также с участием ключевых членов делегаций с обеих сторон.

КИШИНЕВ, 29 ноя - Sputnik. Глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, как ожидается, примут участие в расширенном формате переговоров лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в одной из делегаций.

"После беседы тет-а-тет состоится общение с участием членов делегаций. Ожидается, что с российской стороны будут присутствовать Лавров, Ушаков и (пресс-секретарь президента РФ Дмитрий) Песков", - источник в одной из делегаций.

© Sputnik / Алексей Никольский В США изготовили монету в честь встречи Путина и Трампа с тремя опечатками

Ранее сообщалось, что встреча президентов России и США в Аргентине продлится предположительно более двух часов. Указывается, что переговоры пройдут в гостинице Park Hyatt Buenos Aires.

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Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал журналистам, что планируется беседа лидеров стран тет-а-тет, а также с участием ключевых членов делегаций с обеих сторон.

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