В переговорах Путина и Трампа примут участие Лавров и Ушаков

КИШИНЕВ, 29 ноя - Sputnik. Глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, как ожидается, примут участие в расширенном формате переговоров лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в одной из делегаций.
"После беседы тет-а-тет состоится общение с участием членов делегаций. Ожидается, что с российской стороны будут присутствовать Лавров, Ушаков и (пресс-секретарь президента РФ Дмитрий) Песков", - источник в одной из делегаций.
Ранее сообщалось, что встреча президентов России и США в Аргентине продлится предположительно более двух часов. Указывается, что переговоры пройдут в гостинице Park Hyatt Buenos Aires.
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Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал журналистам, что планируется беседа лидеров стран тет-а-тет, а также с участием ключевых членов делегаций с обеих сторон.
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