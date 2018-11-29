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Даниэл Ионицэ

Ионицэ: Молдова не подаст заявку в ЕС, пока председательствует Румыния

© Photo : Direcţia comunicare și protocol, Guvernul Republicii Moldova
Политика
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Заявление Даниела Ионицэ обескуражило сторонников европейской интеграции в Молдове.

КИШИНЕВ, 29 ноя — Sputnik. Молдове не удастся подать заявку на вступление в Евросоюз во время председательства Румынии в Совете ЕС. Об этом заявил посол Румынии в Молдове Даниел Ионицэ в эфире одного из молдавских телеканалов и этим заявлением буквально обескуражил сторонников европейской интеграции в республике.

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"Прежде всего, я не вижу желания молдавских властей действовать в этом направлении. Также необходимо учитывать, что такое желание не должно быть выражено в неудачный или несоответствующий момент. Мы живем в мире, где нет места сюрпризам. Такие решения должны быть тщательно подготовлены. Но не могу сказать, что я видел подготовку в этом направлении и не думаю, что это получится сделать в кратчайшие сроки, то есть до 1 января 2019 года", — заявил Ионицэ.

Румынский дебют в Совете ЕС

С начала следующего года, а точнее, – с 1 января по 30 июня 2019 года Румыния впервые будет председательствовать в Совете ЕС. Кишинев, естественно, рассчитывает, что в течение этих нескольких месяцев Бухарест будет максимально содействовать поддержке европейского пути Молдовы.

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Правда, стоит понимать, что председательствовать в Совете ЕС Румыния будет не одна, речь идет о тройном формате председательствования – совместно с Финляндией и Хорватией. Более того, Молдова стоит на пороге парламентских выборов, и политическую ситуацию тоже необходимо брать во внимание, учитывая, что результаты народного плебисцита еще не известны.

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Ранее об этом в интервью Sputnik заявил политолог Корнелиу Чуря. 

"Молдова надеется на то, что Румыния несколько уменьшит недовольство в Евросоюзе, которое существует в определенных кругах по отношению к Молдове", - заявил Чуря.

Однако, по его словам, — это будет непросто.

"У Бухареста не достаточно веса  в структурах ЕС"

"При всем уважении к Бухаресту, Румыния, хоть и является нашим партнером во многих вопросах, у нее не тот вес, чтобы даже председательствуя в ЕС, сделать что-то существенное в рамках европейских структур. Если Германия чем-то недовольна, то Румыния вряд ли сможет противостоять Германии. Но при этом успокаивающее воздействие на политиков в Евросоюзе румыны оказать могут", -  заявил Чуря.

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Также весной должны состояться выборы в Европарламент, которые могут существенно повлиять на политический расклад в ЕС.  

Похожего мнения придерживается и эксперт-международник Александр Рар, который ранее в интервью Sputnik озвучил позицию по этому вопросу.

"Почему еврочиновники до сих пор муссируют вопрос о возможности вступления Молдовы в ЕС? Они действуют в жестком соответствии со стратегией ЕС, согласно которой соседей надо поддерживать в постоянно динамичном состоянии, давая им пусть и несбыточную, но надежду. Молдова здесь — не исключение", — подчеркнул Рар.

Собеседник привел пример с Албанией, с возможной подачей этой, одной из самых нищих стран Европы, заявки на вступление в ЕС в 2021 году. По заверениям эксперта, в Албании реформами, что называется, и не пахнет. Однако страна может выгодно торговаться с Брюсселем, учитывая ее географическое положение.

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"В этой ситуации евроинтеграция Молдовы видится все более туманной, а вопрос о подаче заявки на вступление в ЕС должен быть отложен", — подытожил Рар.

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Румыния будет председательствовать в Совете Европейского союза в период с 1 января по 30 июня 2019 года.

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Теги:
Европейская интеграция, Румыния, Молдова
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