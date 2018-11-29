12:59 29 Ноября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.45
  • USD17.24
  • RUB0.26
  • RON4.18
  • UAH0.61
Поиск
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки, архивное фото.

В Вашингтоне подтвердили встречу Путина и Трампа на саммите "Большой двадцатки"

© Sputnik / Алексей Никольский
Политика
Получить короткую ссылку
19 0 0

Президенты России и США обсудят двустороннюю проблематику, поговорят о том, как вывести отношения стран из тупика, начать поиск путей к их нормализации.

КИШИНЕВ, 29 ноя - Sputnik. Вашингтон подтвердил встречу  Владимира Путина и Дональда Трампа на G20, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Об этом сообщило РИА Новости

"Все это состоится на полях саммита (G20 — ред.), до его закрытия, до третьего рабочего заседания, поэтому временные рамки будут достаточно жесткие. Это будет 1 декабря в районе полудня. Действительно, сначала будет непродолжительное, как мы ожидаем, общение двух президентов, а потом российско-американские переговоры, которые около часа могут продлиться", — отметил Песков.

Открытие газопровода Северный поток в Германии
© Sputnik / Григорий Сысоев
Ну и посол он: как дипломат из США грозит приостановить "Северный поток - 2"

По словам Пескова, Москве и Вашингтону не обязательно соглашаться по всем вопросам, но важно вести диалог.

"Нам необходимо думать, как начинать разговаривать по темам двухсторонних отношений, по темам стратегической безопасности и вопросам разоружения, по региональным конфликтам", — подчеркнул пресс-секретарь.

Инструкции КГБ для Трампа: американские СМИ сделали открытие>>>

Как рассказал РИА Новости источник в одной из делегаций, Путин и Трамп встретятся в отеле Рark Hyatt Buenos Aires.

Президенты обсудят двустороннюю проблематику, в том числе как вывести отношения стран из тупика, начать поиск путей к их нормализации, рассказал накануне помощник Путина Юрий Ушаков.

В свою очередь, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что на повестке — вопросы безопасности, контроля над вооружениями и региональные проблемы.

Предыдущая полноформатная встреча Путина и Трампа состоялась в июле в Хельсинки. На ней президенты обсудили практически весь спектр двусторонних отношений и международной повестки, по некоторым направлениям были достигнуты договоренности.

Читайте также: 

Песков: Путин и Трамп не обсуждали в Париже обмен визитами

Светов: провокация в Черном море – попытка сорвать встречу Путина с Трампом

Заявление Белого дома: как прошла встреча Трампа с Путиным, Макроном и Меркель

По теме

Трамп проведет переговоры с Путиным на саммите "Большой двадцатки"
Ющенко о встрече Трампа и Путина: зачем нужен диалог, который можно сорвать
В переговорах Путина и Трампа примут участие Лавров и Ушаков
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Фемида
    "Смерть – это не правосудие"

    Совет Европы осудил исполнение в Беларуси двух смертных приговоров – расстрела "черных риелторов", убивших шестерых человек.

  • Второй тур президентских выборов 2018
    Женщина у руля Грузии

    Впервые в истории президентом Грузии избрана женщина Саломе Зурабишвили - независимый кандидат, которую поддержали действующие власти.

  • Обезьяна в сухумском питомнике.
    Остаемся зимовать

    Как в Сухумском питомнике обезьян готовятся к зиме, какие виды приматов более чувствительны к холодам и как меняется их рацион - в материале Sputnik Абхазия.

  • Президент РЮО А.И.Бибилов
    Осетинское слово

    В Культурном центре МИД России назвали победителей литературной премии "Буламаргъ". В церемонии принял участие глава Южной Осетии Анатолий Бибилов.

  • Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс
    "Боги злятся на людей"

    Глава МИД Латвии прокомментировал уникальное природное явление в Риге – снег в сочетании с гром и молниями.

  • Литовский солдат
    Мы с проверкой

    Военные эксперты из Литвы прибыли в Беларусь, чтобы проинспектировать одно из подразделений вооруженных сил.

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Мастер-класс от Sputnik для приднестровских журналистов
Мастер-класс от Sputnik для приднестровских журналистов — фотоотчет
Олег Рейдман в эфире программы Экспертиза.
Олег Рейдман в эфире программы "Экспертиза" - ответы на злободневные вопросы
Валютные поступления в III квартале 2018 года
Валютные поступления: факты и цифры

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться