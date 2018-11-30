Россия опасается разрастания гражданского конфликта на Украине

КИШИНЕВ, 30 ноя — Sputnik. Военное положение на Украине чревато угрозой разрастания гражданского конфликта на всей территории страны. Об этом заявила на еженедельном брифинге в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Украинские силовики наделяются исключительными полномочиями, вплоть до применения силы без суда и следствия, что само по себе представляет серьезную угрозу разрастания гражданского конфликта по всей территории страны", — заявила Захарова, выступив с комментарием относительно введения военного положения в ряде регионов Украины, передает РИА Новости.

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"Мы расцениваем происходящее на Украине как очередной тревожный сигнал того, что ситуация в стране развивается по конфронтационному пути", — также заявила Захарова во время брифинга, комментируя ситуацию с введением военного положения в ряде областей Украины и инцидентом в Черном море.

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"Мы призываем ООН, ОБСЕ, Совет Европы и другие организации обратить внимание на угрозу раскручивания силового сценария, удручающее положение дел с правами человека на Украине и предупреждаем западных кураторов о крайней опасности этой затеи Порошенко, который в таком отчаянном стремлении сохранить за собой власть втягивает страну в очередную авантюру, которая чревата катастрофическими последствиями для самой Украины и в целом для европейской безопасности", — добавила она.

26 ноября Парламент Украины (Верховная Рада) большинством голосов высказался за введение военного положения в стране сроком на 30 дней. Военное положение затронет только Винницкую, Луганскую, Николаевскую, Одесскую, Сумскую, Харьковскую, Черниговскую, Херсонскую области.

За введение военного положения проголосовали 276 депутатов. Представители ряда фракций высказывали опасения, что военное положение вводит ограничение прав и свобод для граждан Украины.

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