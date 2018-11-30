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Почему Трамп отменил встречу с Путиным - мнение эксперта

© Sputnik / Aleksey Nikolskyi
Политика
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Американский эксперт Дэниэл Макадамс назвал Трампа пластилином в руках антироссийских неоконсерваторов.

КИШИНЕВ, 30 ноя - Sputnik. Решение президента США Дональда Трампа отменить встречу с Владимиром Путиным показывает, с какой легкостью американский лидер поддается влиянию неоконсервативных "ястребов".

Президент США Дональд Трамп, архивное фото.
© Sputnik / Сергей Гунеев
Трамп отменил встречу с Путиным в Аргентине

Такое мнение высказал директор американского Института Рона Пола за мир и процветание Дэниэл Макадамс, сообщает РИА Новости.

Трамп заявил, что отменяет встречу с президентом России Владимиром Путиным в Аргентине после ознакомления с докладом об инциденте в Керченском проливе, при котором корабли ВМС Украины были задержаны с экипажем за нарушение границы РФ.

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По данным пресс-службы Белого дома, это решение было принято после разговора Трампа с госсекретарем Майком Помпео, советником по нацбезопасности Джоном Болтоном и главой аппарата Джоном Келли.

"Трамп - пластилин в руках неоконов", - заявил эксперт. По его словам, президент США потратил десятки лет, позиционируя себя как "прожженного дельца и крутого парня", но на самом деле это не так.

По мнению Макадамса, антироссийское окружение Трампа интриговало в целях отмены встречи.

Президент РФ Владимир Путин
© Sputnik / Григорий Сысоев
Путин прокомментировал инцидент в Керченском проливе

"Разве кто-то верит в совпадение, что провокация Украины в Керченском проливе произошла именно в момент, когда была согласована встреча Трампа и Путина?" - отметил он.

В воскресенье три корабля ВМС Украины - "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" - нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны.

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Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу РФ, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов. Путин отметил, что у Порошенко есть шансы не пройти даже во второй тур, поэтому ему нужно что-то делать, чтобы ситуацию обострить и создать непреодолимые препятствия для его конкурентов, прежде всего из оппозиции.

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