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Президент РФ Владимир Путин во время встречи лидеров БРИКС на полях саммита Группы двадцати в Буэнос-Айресе.

Путин выступил на встрече лидеров БРИКС: о чем говорил президент России

© Sputnik / Михаил Климентьев
Политика
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Президент России Владимир Путин принял участие во встрече глав государств — участников БРИКС, которая состоялась на полях саммита G20 в Аргентине.

КИШИНЕВ, 30 ноя - Sputnik. В своем выступлении российский лидер затронул тему санкций, ситуацию в Сирии, выход США из Договора о ракетах средней и малой дальности (РСМД). Об этом сообщило РИА Новости.

Санкции подрывают мировую экономику

Путин раскритиковал практику односторонних санкций, подчеркнув, что они негативно влияют на международное сотрудничество.

"Нельзя не видеть, что недобросовестная конкуренция все чаще подменяет собой честный, равноправный межгосударственный диалог. Распространяется порочная практика использования незаконных односторонних санкций, протекционистских мер в обход Устава ООН, правил ВТО и других общепризнанных норм права", — заявил российский лидер.

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Все это, продолжил он, "приводит к сворачиванию деловых связей, утрате доверия между участниками экономических отношений, разрывая саму ткань мировой экономики".

Российский лидер призвал страны БРИКС влиять на создание справедливой системы международных отношений и коллективно решать острые проблемы, стоящие перед мировым сообществом.

Первоочередные задачи в Сирии

Говоря об обстановке в САР, Путин отметил, что Россия нацелена на скорейшее формирование Конституционного комитета по Сирии в Женеве.

"Для долгосрочной стабилизации ситуации в Сирии важно продвигать реальный процесс политического урегулирования. В этих целях Россия плотно работает с партнерами в рамках астанинского формата: с Ираном и Турцией", — заявил российский лидер.

Путин также подчеркнул, что среди первоочередных задач, которые надо решить в ближневосточной стране, — восстановление экономики и инфраструктуры, создание условий для возвращения беженцев. Он призвал партнеров по БРИКС подключиться к гуманитарным программам помощи.

Рабочий визит президента РФ В. Путина в Турцию
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Также российский лидер предостерег от заигрывания с террористами и их использования ради достижения различных геополитических целей. Он подчеркнул, что в отношении этих группировок недопустимы двойные стандарты и "какие бы то ни было компромиссы".

Стабилизировать ВТО

Путин призвал решать торговые споры в рамках ВТО путем диалога с участием всех заинтересованных сторон.

Москва, по его заверению, приложит все усилия для стабилизации организации и ее дальнейшего развития.

Также российский лидер заявил, что участники БРИКС имеют все основания добиваться усиления своего влияния в Международном валютном фонде.

Официальный визит президента РФ В. Путина в Аргентину
© Sputnik / Михаил Климентьев
Официальный визит президента РФ В. Путина в Аргентину

По его словам, значимый вклад в обеспечение финансовой стабильности вносит Новый банк развития БРИКС, который уже финансирует 26 проектов в странах объединения на сумму 6,5 миллиарда долларов.

США создают риск гонки вооружений

Президент заявил о том, что Россия встревожена ситуацией в сфере нераспространения и разоружения.

"Возможный отказ США от обязательств по Договору о РСМД, неясность в позиции по проблеме Договора о стратегических наступательных вооружениях создают риски неконтролируемой гонки вооружений", — сказал Путин.

Он подчеркнул, что Россия исходит из того, что страны БРИКС по этой теме будут выступать с единых согласованных позиций, что мобилизует усилия мирового сообщества в интересах международной безопасности и стабильности.

Президент призвал сделать все возможное для сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и предотвратить новый виток напряженности вокруг иранской ядерной программы.

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