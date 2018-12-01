Пока в Европе спали: Путин пообщался с Меркель, а Трамп ждет подходящее время

Ранее Трамп отменил встречу с Путиным на полях G20 из-за инцидента в Керченском проливе, когда украинские корабли нарушили границу РФ и были задержаны.

КИШИНЕВ, 1 дек - Sputnik. На полях саммита G20 в Аргентине президент России Владимир Путин кратко побеседовал с канцлером Германии Ангелой Меркель.

© AFP 2018 / JÖRG BLANK / DPA Небесный инцидент: что случилось с авиалайнером Меркель во время полета

Немецкий лидер прибыла в Буэнос-Айрес с большим опозданием из-за неисправности своего самолёта и успела в пятницу приехать только к торжественному вечеру в театре "Колон".

Путин и Меркель кратко поговорили на церемонии фотографирования перед началом спектакля, сообщил корреспондент РИА Новости.

Канцлер Германии прилетела в Аргентину регулярным пассажирским рейсом авиакомпании Iberia из Мадрида, после того как немецкий "борт номер один" из-за технической неисправности был вынужден вернуться в Европу.

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него хорошие отношения с президентом РФ Владимиром Путиным и он встретится с российским лидером, когда наступит подходящее время.

Ранее Трамп отменил встречу с Путиным на полях G20 из-за инцидента в Керченском проливе, когда украинские корабли нарушили границу РФ и были задержаны.

© Sputnik / Владимир Трефилов Гусев: как окружение Трампа настраивает его на встречу с Путиным

"Честно говоря, в свете того, что случилось с украинскими кораблями и моряками, это ("большая двадцатка" - ред.) было бы неподходящим временем (для встречи - ред.), но я встречусь с ним. Я думаю, что у нас очень хорошие отношения, и я думаю, что у нас будут очень хорошие отношения с Россией, Китаем и всеми остальными... Поэтому я встречусь с ним в подходящее время", - сказал президент США в интервью "Голосу Америки" во время саммита G20, передает РИА Новости.

Вместе с тем пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил журналистам, что Путин готов продолжить диалог с США, несмотря ни на что.

"Несмотря ни на что, президент Путин готов продолжить диалог", - сказал он. А помощник российского лидера Юрий Ушаков добавил, что инициатива проведения встречи должна идти с американской стороны.

Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу РФ, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.