Перед рабочим завтраком Меркель приветствовала Путина на русском языке - видео

КИШИНЕВ, 1 дек - Sputnik. В Интернете опубликовано видео встречи президента России Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель. Второй день их пребывания в Буэнос-Айресе начался с рабочего завтрака, сообщают зарубежные СМИ. Перед завтраком канцлер поприветствовала российского коллегу на русском языке.

Завтрак политиков прошел без представителей СМИ. С российской стороны на нем присутствовали помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь Дмитрий Песков и шерпа РФ в "Большой двадцатке" Светлана Лукаш. Немецкую сторону представляли пресс-секретарь канцлера Стеффен Зайберт, советник Меркель по внешнеполитическим вопросам Ян Хекер и шерпа Германии в G20 Ларс-Хендрик Реллер.

Путин и Меркель до завтрака тоже успели пообщаться, вчера. Канцлер добралась до Буэнос-Айреса как раз к завершению первого дня переговоров и успела на праздничный концерт.

Напомним, что канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в Буэнос-Айрес с большим опозданием, так как ее самолет сломался сразу после взлета. Немецкому лидеру пришлось добираться до Аргентины на обычном рейсовом самолете.