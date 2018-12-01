Белый дом подтвердил: неформальный разговор Трампа и Путина на G20 был

Госсекретарь США Майк Помпео заявил в интервью журналистам, что Трамп хочет встретиться с Путиным.

КИШИНЕВ, 1 дек - Sputnik. На полях саммита "Большой двадцатки", который прошел в в Буэнос-Айресе, неформальная встреча президентов США и России состоялась.

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"Президент Трамп и первая леди провели ряд неформальных разговоров с мировыми лидерами в ходе ужина прошлым вечером, включая президента Путина", - заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает РИА Новости.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил журналистам, что представители администрации США вышли на контакт с администрацией Кремля после несостоявшейся встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, было решено продолжить диалог.

"Были контакты", - сказал Ушаков.

"Предложено с обеих сторон продолжить контакты, в том числе с самим Болтоном", - добавил он.

На уточняющий вопрос о том, с чьей стороны исходила инициатива таких контактов, Ушаков ответил: "От американцев".

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При этом помощник президента затруднился предположить, когда можно будет говорить о подготовке к встрече лидеров. "Мы не знаем", - сказал он.

Встреча Путина и Трампа вряд ли состоится в ближайшее время, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков Sputniknews.

При этом, по словам Пескова, после отказа Трампа от встречи состоялся контакт на уровне администраций президентов. Он отметил, что каких-либо договоренностей достигнуто не было.

Трамп хочет встретиться с Путиным

О том, что президент США Дональд Трамп хочет встретиться с российским лидером Владимиром Путиным и найти путь для продвижения отношений с Россией, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Президент заявил, что он хочет встретиться. Он хочет поговорить с президентом Путиным. Есть много вещей, по которым нам нужно найти способ для продвижения вперед. Он (Трамп - ред.) пытается найти путь для продвижения (отношений - ред.) с Россией", - сказал Помпео в интервью телеканалу CNN, передает РИА Новости.

По его словам, США и РФ могли бы достичь некоторого прогресса, однако ситуация в Керченском проливе помешала этому.