Участники G20 приняли итоговую декларацию

Декларация состоит из 31 пункта и приложения с перечнем документов, принятых на уровне министров и рабочей группы.

КИШИНЕВ, 1 дек - Sputnik. Лидеры G20 по результатам саммита в Аргентине приняли итоговую декларацию, документ опубликован на официальном сайте встречи, передает РИА Новости.

Декларация состоит из 31 пункта и приложения с перечнем документов, принятых на уровне министров и рабочей группы.

Договорятся ли стороны по итоговому документу лидеров "двадцатки", было одной из главных интриг встречи. Так, две недели назад саммит АТЭС в Папуа — Новой Гвинее закончился без принятия традиционной декларации лидеров — впервые за историю этого форума - из-за разногласий между Китаем и США на фоне "торговой войны".

Российская шерпа в G20 Светлана Лукаш отмечала, что переговоры по согласованию декларации в Буэнос-Айресе будут достаточно сложными, в том числе с учетом некоторого разочарования результатами саммита АТЭС. В свою очередь источник, знакомый с ходом подготовки документа, за несколько часов до принятия лидерами итогового документа говорил РИА Новости, что драфт декларации подготовлен, стороны в целом его поддержали, но по нему всё ещё идут консультации. По словам собеседника агентства, черновик содержал общие и обтекаемые формулировки по спорным для сторон моментам.