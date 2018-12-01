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Президент РФ Владимир Путин во время встречи лидеров БРИКС на полях саммита Группы двадцати в Буэнос-Айресе.

Путин: для граждан Украины не будет ограничений на въезд в Россию

© Sputnik / Михаил Климентьев
Политика
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Киеву легче использовать некого внешнего агрессора, чтобы оправдать свои неудачи в экономической и социальной сферах, отмтетил Владимир Путин.

КИШИНЕВ, 1 дек - Sputnik. России небезразлично, как будет развиваться ситуация на Украине, заявил в субботу по итогам работы саммита G20 президент РФ Владимир Путин.

"Посмотрим, как дальше будут развиваться события на Украине. Нам это небезразлично, потому что это близкая нам страна", - сказал он журналистам в Буэнос-Айресе. Sputnik транслировал пресс-конференцию российского лидера в режиме онлайн.

Путин отметил, что военное положение, введенное властями Украины в некоторых областях, на самом деле нужно было для того, чтобы ограничить свободу граждан.

"При более масштабных событиях, связанных с Украиной, никто не вводил военное положение. А теперь в преддверии выборов надо обязательно это сделать. Для чего? Естественно, для того, чтобы ограничить гражданские права и свободы, ограничить политическую деятельность в стране. Ведь ввели это военное положение в десяти областях — как раз в тех, в которых действующий президент не пользуется особой поддержкой", - отметил российский лидер.

По словам президента РФ, Киев своими действиями пытается оправдать свои экономические и политические неудачи."Всегда войной легче прикрыть свои провалы в экономической и социальной политике. Виноваты не они, виноват внешний агрессор. И в обнищании народа виноват внешний агрессор, и в том, что концы с концами не сходятся в государственном бюджете, нужно с протянутой рукой стоять и просить деньги у МВФ и у других спонсоров, перекладывая ответственность и нагрузку на будущие поколения", - подчеркнул Путин.

Он добавил, что Россия не введет никаких ограничений для граждан Украины.

"Мы, наоборот, пойдём по пути либерализации пребывания граждан Украины на нашей территории и либерализации получения ими российского гражданства", - сказал российский лидер.

Что произошло в Керченском проливе

Утром 25 ноября корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили государственную границу России, зашли во временно закрытую российскую акваторию и несколько часов выполняли опасные маневры, не реагируя на требования пограничников.

Три корабля ВМС Украины пересекли российскую границу
© Sputnik / Алексей Мальгавко
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Все три корабля задержали примерно в 20 километрах от российского побережья и в 50 километрах к юго-западу от обычного места прохода судов под Крымским мостом.

Возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы. Во вторник суд арестовал 15 из 24 моряков, находившихся на украинских кораблях.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией, по его оценке, Киев нарушил ключевые положения международного права. Он отметил, что действия ВМС Украины были очень опасными и создавали угрозу для движения судов.

Лавров о ситуации в Керченском проливе: нет необходимости в посредниках>>>

Российская сторона во время инцидента в Керченском проливе действовала в соответствии с международным и внутренним правом, это была реакция на вторжение в территориальные воды России иностранных военных кораблей, заявил в свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

26 ноября Парламент Украины (Верховная Рада) большинством голосов высказался за введение военного положения в стране сроком на 30 дней. Военное положение затронет только Винницкую, Луганскую, Николаевскую, Одесскую, Сумскую, Харьковскую, Черниговскую, Херсонскую области.
За введение военного положения проголосовали 276 депутатов. Представители ряда фракций высказывали опасения, что военное положение вводит ограничение прав и свобод для граждан Украины.

Теги:
отношения, Путин, Россия
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