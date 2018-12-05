Почему Молдове необходим Евразийский экономический союз

КИШИНЕВ, 5 дек — Sputnik, Александр Исаев. Молдова впервые примет участие в расширенном заседании высшего совета ЕАЭС — президент РМ Игорь Додон приглашен участвовать в качестве наблюдателя.

Солнце снова восходит на востоке: ЕАЭС как альтернатива

Новости о делах Евразийского экономического союза редки в прессе безудержно "евроинтегрирующейся" Молдовы. И это непростительно в условиях, когда всем уже ясно — в Евросоюзе никакого плана для нашей страны на ближайшие десятилетия нет и не предвидится.

© Sputnik / Miroslav Rotari Кофнер: за три года после соглашения с ЕС Молдова потеряла 400 млн долларов

Брюссель озабочен собственными проблемами и давно забыл об интеграции на Востоке, отдав эту тему на откуп НАТО. Выход Великобритании из ЕС — Brexit — оказался даже более болезненным, чем ожидалось. И западные аналитики считают, что вслед за Великобританией могут последовать и другие страны. Одним из самых вероятных кандидатов "на выход" называют Италию. Идеи интеграции, с которых начинался ЕС, уступили место конфронтации и конфликтам.

На этом безрадостном фоне на востоке набирает силу новый, мощный интеграционный проект, который в перспективе обещает экономическую интеграцию целых континентов на совершенно новых принципах сотрудничества. На фоне склок между ЕС и США, пытающихся достичь паритета в трансконтинентальной торговле, и роста влияния ЕАЭС все это, действительно, выглядит как начало новой эпохи.

ЕАЭС сотрудничает со всеми континентами

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

Этот "восточный экономический блок", в котором локомотивом является Россия, успешно развивает сотрудничество с другими странами и экономическими объединениями мира.

Например, 2 декабря президент Аргентины Маурисио Макри заявил о желании заключить соглашение между ЕАЭС и Меркосур (прим.ред. — это общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай и Бразилию. На них приходится 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента).

"В наших интересах продвинуться в соглашении между Меркосур и Евразийским экономическим союзом", — сказал он Макри.

В конце ноября президент РФ Владимир Путин ратифицировал временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном. В мае 2018 года было подписано соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и Китаем. С 2016 года действует соглашение о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Вьетнамом. А в 2019 году переговоры о создании зоны свободной торговли с ЕАЭС планирует провести Индия.

На фоне перспектив, которые открывает Евразийский экономический союз, завязшая в противоречиях Европа начинает выглядеть несовременно на глобальном "интеграционном рынке" — эдаким рудиментом конца прошлого века.

Евразийский экономический союз готов работать с ЕС

При этом Евразийский экономический союз не противопоставляет себя ЕС. Напротив, ведет переговоры о сотрудничестве.

Понятно, что политическая конфронтация в Европе крайне осложняет эти переговоры. Однако похоже, в ЕАЭС исходят из того мнения, что политическая конъюнктура рано или поздно изменится. А вот экономические интересы никуда не пропадут.

© Photo : Фото из личного архива автора Эксперт: сотрудничество России и Китая выгодно всем участникам ЕАЭС

В ноябре замглавы МИД России Григорий Карасин обсудил с представителями Евросоюза в Брюсселе перспективы налаживания взаимодействия между Европейским союзом и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

Поиск путей развития взаимодействия в панъевропейском и евразийских регионах и точек соприкосновения интеграционных процессов в рамках ЕАЭС и Евросоюза происходит, в том числе, на площадках Европейской экономической комиссии ООН и ОБСЕ.

Что обещает сотрудничество в рамках ЕАЭС для Молдовы

Поспешное и непродуманное подписание соглашения об ассоциации с Европейским союзом больно ударило по внешней торговле Молдовы. Эта, фактически, политика самоизоляции и разрыва традиционных связей превратила нашу страну из равноправного внешнеторгового партнера в зависимую от чужих интересов страну.

© Sputnik / Miroslav Rotari Додон рассказал о возможности снижения цены на российский газ для Молдовы

В этом контексте президент Молдовы Игорь Додон считает, что расширение сотрудничества с ЕАЭС — хорошая возможность для восстановления экономического потенциала Молдовы. Об этом, в преддверии саммита лидеров стран ЕАЭС, Додон написал на своей странице в Facebook.

Глава молдавского государства отметил, что в 2017 году страны ЕАЭС импортировали из третьих стран продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на сумму 30,2 миллиарда долларов. Это 12% от всего импорта стран ЕАЭС. И потенциал для роста здесь огромен, — а значит, велики и перспективы для молдавских товаров на этих рынках.

"Молдова в 2017-м экспортировала во все страны мира продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на сумму 1,1 миллиарда долларов и может существенно увеличить поставки в страны ЕАЭС за счет повышения объемов производства и экспортного потенциала данной продукции", — пояснил Додон.

Кроме того, по его мнению, есть большой потенциал сотрудничества в энергетике — для стран-членов ЕАЭС действуют преференциальные цены на энергоресурсы. Продолжается сотрудничество по вопросам трудовой миграции — в странах ЕАЭС мигрантам предоставляют возможность работы без патента; имеются новые финансовые инструменты для инфраструктурных проектов и бизнеса, есть опыт создания межгосударственных инвестиционных фондов, действует Евразийский банк развития.

Масштабная перспектива для оживления молдавской экономики

Несмотря на конфронтационную политику, которую проводят власти в Кишиневе, даже в этих условиях сохраняется рост молдавского экспорта в страны СНГ. Это убедительное доказательство, что политическая конъюнктура не способна прекратить естественное сотрудничество Молдовы со странами ЕАЭС, — хотя и может всерьез эту работу осложнить.

© Sputnik / Vladimir Polusatov Итоги МРЭФ: российский бизнес увидел, как можно вкладывать деньги в Молдову

В ходе октябрьского официального визита Игоря Додона в Россию президент РФ Владимир Путин сообщил, что в 2017 году импорт в Россию из Молдовы увеличился на 40 процентов.

"За первое полугодие 2018 года – еще плюс 14 процентов. В этой сфере наши отношения развиваются поступательно, и, надеюсь, что эта работа будет продолжена и в будущем", - отметил президент РФ.

В свою очередь, Додон заявил, что "нам удалось поменять ту тенденцию, которая была в 2016 году. У нас в последние годы есть рост. По некоторым товарным позициям российский рынок для нас – 80-90 процентов экспорта. Это яблоки, виноград и другие виды сельхозпродукции. Россия – инвестор номер один в Республике Молдова", — сказал Додон.