Что обещает Молдове сотрудничество c ЕАЭС

Игорь Додон участвует в саммите Евразийского экономического союза, который проходит в Санкт-Петербурге.

КИШИНЕВ, 6 дек — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон находится с рабочим визитом в Санкт-Петербурге, он приглашен в качестве наблюдателя на заседание высшего совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Также Додон примет участие в неформальной встрече руководителей стран-членов СНГ.

Потенциал для роста молдавской экономики в сотрудничестве с ЕАЭС огромен

Республика Молдова впервые принимает участие в саммите ЕАЭС в качестве государства-наблюдателя, после того как на майском заседании в Сочи РМ стала первой страной-наблюдателем в этой экономической структуре.

Глава молдавского государства убежден, что развитие интеграционных процессов в рамках ЕАЭС предоставляет Молдове шанс оживить экономику, выйти из затяжного кризиса и приступить к модернизации страны.

Рынки стран ЕАЭС чрезвычайно перспективны для развития молдавского экспорта, ранее отмечал Додон. Потенциал здесь огромен, особенно учитывая барьеры, с которыми столкнулись сельхозпроизводители из Молдовы на европейских рынках.

Огромный положительный эффект для экономики нашей страны может быть достигнут уже на этапе сотрудничества с ЕАЭС в качестве третьей страны. Как отмечал глава молдавского государства отметил, что в 2017 году страны ЕАЭС импортировали из третьих стран продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на сумму 30,2 миллиарда долларов. Это 12% от всего импорта стран ЕАЭС. И потенциал для роста здесь огромен, — а значит, велики и перспективы для молдавских товаров на этих рынках.

Недорогие энергоресурсы для Молдовы

"Молдова в 2017-м экспортировала во все страны мира продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на сумму 1,1 миллиарда долларов и может существенно увеличить поставки в страны ЕАЭС за счет повышения объемов производства и экспортного потенциала данной продукции", — пояснил Додон.

© Sputnik / Алексей Дружинин ЕАЭС начнет выстраивать диалог с Молдовой

Кроме того, по его мнению, есть большой потенциал сотрудничества в энергетике — для стран-членов ЕАЭС действуют преференциальные цены на энергоресурсы. Продолжается сотрудничество по вопросам трудовой миграции — в странах ЕАЭС мигрантам предоставляют возможность работы без патента; имеются новые финансовые инструменты для инфраструктурных проектов и бизнеса, есть опыт создания межгосударственных инвестиционных фондов, действует Евразийский банк развития.

Евразийский экономический союз — международная организация региональной экономической интеграции, обладающая международной правосубъектностью и учрежденная Договором о Евразийском экономическом союзе.

Этапы развития ЕАЭС

Договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) был подписан 29 мая 2014 года в Астане (Казахстан) президентами России, Белоруссии и Казахстана. Вступил в силу 1 января 2015 года.

Государства — члены: Армения (со 2 января 2015 года), Белоруссия, Казахстан, Киргизия (с 12 августа 2015 года) и Россия.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков Почему Молдова активизирует сотрудничество с ЕАЭС

Молдова стала первым государством, получившим статус государства-наблюдателя при ЕАЭС (14 мая 2018 года).

Площадь территории стран ЕАЭС - более 20 миллионов квадратных километров (14% мировой суши), численность населения стран ЕАЭС на 1 января 2018 года — 183,7 миллиона человек.

Объем валового внутреннего продукта стран-членов ЕАЭС в 2017 году составил 1,8 миллиарда долларов; объем промышленного производства — 1,1 триллиона долларов, объем выпущенной продукции сельского хозяйства — 123,9 миллиарда долларов.

Объем взаимного товарооборота в странах ЕАЭС по итогам 2017 году составил 54,2 миллиарда долларов; объем внешней торговли товарами с третьими странами — 633,8 миллиарда долларов.

Евразийский экономический союз создан на базе Таможенного союза России, Казахстана и Белоруссии и Единого экономического пространства.

В рамках Союза обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, проведение скоординированной, согласованной или единой политики в ключевых отраслях экономики.

© Sputnik / Miroslav Rotari Перспективы Молдовы в ЕАЭС 2

Идея создания ЕАЭС была заложена в принятой президентами России, Белоруссии и Казахстана 18 ноября 2011 года Декларации о евразийской экономической интеграции. В ней были зафиксированы цели евразийской экономической интеграции на перспективу, в том числе провозглашена задача создания Евразийского экономического союза к 1 января 2015 года.

Создание ЕАЭС означает переход к следующей после Таможенного союза и Единого экономического пространства стадии интеграции.

Основными целями Союза являются:

— создание условий для стабильного развития экономик государств-членов в интересах повышения жизненного уровня их населения;

— стремление к формированию единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов в рамках Союза;

— всесторонняя модернизация, кооперация и повышение конкурентоспособности национальных экономик в условиях глобальной экономики.

Высшим органом ЕАЭС является Высший Евразийский экономический совет (ВЕЭС), в состав которого входят главы государств-членов. ВЕЭС рассматривает принципиальные вопросы деятельности Союза, определяет стратегию, направления и перспективы развития интеграции и принимает решения, направленные на реализацию целей Союза. Заседания Высшего совета проводятся не реже одного раза в год. Для решения неотложных вопросов деятельности Союза по инициативе любого из государств-членов или председателя Высшего совета могут созываться внеочередные заседания Высшего совета.

В 2018 году в указанных органах председательствует Россия.

Союз открыт для вступления любого государства, разделяющего его цели и принципы, на условиях, согласованных государствами-членами.