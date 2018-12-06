12:46 06 Декабря 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.44
  • USD17.12
  • RUB0.26
  • RON4.18
  • UAH0.61
Поиск
Бизнес

Что обещает Молдове сотрудничество c ЕАЭС

CC0 / Pixabay / rawpixel
Политика
Получить короткую ссылку
109 0 0

Игорь Додон участвует в саммите Евразийского экономического союза, который проходит в Санкт-Петербурге.

КИШИНЕВ, 6 дек — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон находится с рабочим визитом в Санкт-Петербурге, он приглашен в качестве наблюдателя на заседание высшего совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Также Додон примет участие в неформальной встрече руководителей стран-членов СНГ.

Потенциал для роста молдавской экономики в сотрудничестве с ЕАЭС огромен

Республика Молдова впервые принимает участие в саммите ЕАЭС в качестве государства-наблюдателя, после того как на майском заседании в Сочи РМ стала первой страной-наблюдателем в этой экономической структуре.

Бизнес
CC0 / Pixabay / rawpixel
Страны ЕАЭС заинтересованы в выгодном налогообложении при взаимной торговле

Глава молдавского государства убежден, что развитие интеграционных процессов в рамках ЕАЭС предоставляет Молдове шанс оживить экономику, выйти из затяжного кризиса и приступить к модернизации страны.

Рынки стран ЕАЭС чрезвычайно перспективны для развития молдавского экспорта, ранее отмечал Додон. Потенциал здесь огромен, особенно учитывая барьеры, с которыми столкнулись сельхозпроизводители из Молдовы на европейских рынках.

Огромный положительный эффект для экономики нашей страны может быть достигнут уже на этапе сотрудничества с ЕАЭС в качестве третьей страны. Как отмечал глава молдавского государства отметил, что в 2017 году страны ЕАЭС импортировали из третьих стран продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на сумму 30,2 миллиарда долларов. Это 12% от всего импорта стран ЕАЭС. И потенциал для роста здесь огромен, — а значит, велики и перспективы для молдавских товаров на этих рынках.

Недорогие энергоресурсы для Молдовы

"Молдова в 2017-м экспортировала во все страны мира продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на сумму 1,1 миллиарда долларов и может существенно увеличить поставки в страны ЕАЭС за счет повышения объемов производства и экспортного потенциала данной продукции", — пояснил Додон.

Встреча президента РФ В. Путина с президентом Молдовы И. Додоном
© Sputnik / Алексей Дружинин
ЕАЭС начнет выстраивать диалог с Молдовой

Кроме того, по его мнению, есть большой потенциал сотрудничества в энергетике — для стран-членов ЕАЭС действуют преференциальные цены на энергоресурсы. Продолжается сотрудничество по вопросам трудовой миграции — в странах ЕАЭС мигрантам предоставляют возможность работы без патента; имеются новые финансовые инструменты для инфраструктурных проектов и бизнеса, есть опыт создания межгосударственных инвестиционных фондов, действует Евразийский банк развития.

Евразийский экономический союз — международная организация региональной экономической интеграции, обладающая международной правосубъектностью и учрежденная Договором о Евразийском экономическом союзе.

Этапы развития ЕАЭС

Договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) был подписан 29 мая 2014 года в Астане (Казахстан) президентами России, Белоруссии и Казахстана. Вступил в силу 1 января 2015 года.

Государства — члены: Армения (со 2 января 2015 года), Белоруссия, Казахстан, Киргизия (с 12 августа 2015 года) и Россия.

Флаги стран-участниц ЕАЭС
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Почему Молдова активизирует сотрудничество с ЕАЭС

Молдова стала первым государством, получившим статус государства-наблюдателя при ЕАЭС (14 мая 2018 года).

Площадь территории стран ЕАЭС - более 20 миллионов квадратных километров (14% мировой суши), численность населения стран ЕАЭС на 1 января 2018 года — 183,7 миллиона человек.

Объем валового внутреннего продукта стран-членов ЕАЭС в 2017 году составил 1,8 миллиарда долларов; объем промышленного производства — 1,1 триллиона долларов, объем выпущенной продукции сельского хозяйства — 123,9 миллиарда долларов.

Объем взаимного товарооборота в странах ЕАЭС по итогам 2017 году составил 54,2 миллиарда долларов; объем внешней торговли товарами с третьими странами — 633,8 миллиарда долларов.

Евразийский экономический союз создан на базе Таможенного союза России, Казахстана и Белоруссии и Единого экономического пространства.

В рамках Союза обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, проведение скоординированной, согласованной или единой политики в ключевых отраслях экономики.

Евгений Паскарь и Елена Горелова
© Sputnik / Miroslav Rotari
Перспективы Молдовы в ЕАЭС
2

Идея создания ЕАЭС была заложена в принятой президентами России, Белоруссии и Казахстана 18 ноября 2011 года Декларации о евразийской экономической интеграции. В ней были зафиксированы цели евразийской экономической интеграции на перспективу, в том числе провозглашена задача создания Евразийского экономического союза к 1 января 2015 года.

Создание ЕАЭС означает переход к следующей после Таможенного союза и Единого экономического пространства стадии интеграции.

Основными целями Союза являются:

— создание условий для стабильного развития экономик государств-членов в интересах повышения жизненного уровня их населения;

— стремление к формированию единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов в рамках Союза;

— всесторонняя модернизация, кооперация и повышение конкурентоспособности национальных экономик в условиях глобальной экономики.

Высшим органом ЕАЭС является Высший Евразийский экономический совет (ВЕЭС), в состав которого входят главы государств-членов. ВЕЭС рассматривает принципиальные вопросы деятельности Союза, определяет стратегию, направления и перспективы развития интеграции и принимает решения, направленные на реализацию целей Союза. Заседания Высшего совета проводятся не реже одного раза в год. Для решения неотложных вопросов деятельности Союза по инициативе любого из государств-членов или председателя Высшего совета могут созываться внеочередные заседания Высшего совета.

В 2018 году в указанных органах председательствует Россия.

Союз открыт для вступления любого государства, разделяющего его цели и принципы, на условиях, согласованных государствами-членами.

По теме

Никишина: зона свободной торговли Ирана и ЕАЭС - новый шаг к сотрудничеству
Эксперт: статус наблюдателя в ЕАЭС - это перспектива расширения организации
Молдова и ЕАЭС: Кишинев все чаще смотрит в сторону Востока
Теги:
инвестиции, внешняя торговля, интеграция, ЕАЭС
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

"Отступать некуда, позади Москва": годовщина масштабной битвы ВОВ
Видео процесса установки главной елки Молдовы
Главная елка Молдовы: как устанавливали зеленую красавицу в центре Кишинева
Победители всех чемпионатов Молдовы по футболу
Чемпионы Молдовы по футболу: полный список

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться