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Президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе

Путин рассказал о достигнутых договоренностях на заседании ВЕЭС

© Sputnik / Алексей Никольский
Политика
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Президент РФ заявил, что согласована программа формирования единого рынка газа, нефти и нефтепродуктов ЕАЭС.

КИШИНЕВ, 6 дек – Sputnik. На заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) согласована масштабная программа формирования единого рынка газа, нефти и нефтепродуктов ЕАЭС. Об этом, как пишет РИА Новости, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Предметно были также рассмотрены вопросы сотрудничества в ключевых для наших стран отраслях. Согласована масштабная программа формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов", — заявил Путин на расширенном заседании Евразийского экономического совета. 

Думитру Пулбере.
© Sputnik / Osmatesco
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Российский лидер отметил, что сторонам по итогам заседания также предстоит принять декларацию о развитии интеграции в рамках ЕАЭС, в которой отражены приоритетные направления дальнейшего сотрудничества.

Путин также отметил, что лидеры стран объединения обсудили налаживание плотного взаимодействия в освоении космоса, предоставлении услуг запуска околоземных летательных аппаратов и обеспечения спутниковой связи.

Очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета пройдет в мае 2019 года в Астане.

Что такое ЕАЭС 

Евразийский экономический союз создан на базе Таможенного союза России, Казахстана, Белоруссии и Единого экономического пространства. Является международной организацией региональной экономической интеграции. 

Бизнес
CC0 / Pixabay / rawpixel
Что обещает Молдове сотрудничество c ЕАЭС
Договор о создании Евразийского экономического союза подписан президентами России, Белоруссии и Казахстана 29 мая 2014 года в Астане. Договор вступил в силу 1 января 2015 года, и состоялся запуск работы союза. Армения вошла в состав союза 2 января 2015 года, 12 августа 2015 года — присоединилась Киргизия. В мае этого года статус государства-наблюдателя при ЕАЭС получила Молдова.

ЕАЭС является одним из крупнейших экономических объединений с более чем 183 миллионами потребителей. Функционирует на основе универсальных норм и принципов ВТО. Сформирован общий рынок — со свободным перемещением товаров, услуг, капиталов и рабочей силы.

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