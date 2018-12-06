Путин рассказал о достигнутых договоренностях на заседании ВЕЭС

КИШИНЕВ, 6 дек – Sputnik. На заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) согласована масштабная программа формирования единого рынка газа, нефти и нефтепродуктов ЕАЭС. Об этом, как пишет РИА Новости, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Предметно были также рассмотрены вопросы сотрудничества в ключевых для наших стран отраслях. Согласована масштабная программа формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов", — заявил Путин на расширенном заседании Евразийского экономического совета.
Российский лидер отметил, что сторонам по итогам заседания также предстоит принять декларацию о развитии интеграции в рамках ЕАЭС, в которой отражены приоритетные направления дальнейшего сотрудничества.
Путин также отметил, что лидеры стран объединения обсудили налаживание плотного взаимодействия в освоении космоса, предоставлении услуг запуска околоземных летательных аппаратов и обеспечения спутниковой связи.
Очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета пройдет в мае 2019 года в Астане.
Что такое ЕАЭС
Евразийский экономический союз создан на базе Таможенного союза России, Казахстана, Белоруссии и Единого экономического пространства. Является международной организацией региональной экономической интеграции.
ЕАЭС является одним из крупнейших экономических объединений с более чем 183 миллионами потребителей. Функционирует на основе универсальных норм и принципов ВТО. Сформирован общий рынок — со свободным перемещением товаров, услуг, капиталов и рабочей силы.
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