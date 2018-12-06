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Владимир Путин и Игорь Додон.

Додон на встречах с лидерами ЕАЭС и СНГ: Молдова — ваш верный друг и партнер

© Photo: Facebook / Dodon Igor
Политика
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Президент Молдовы выступил на саммите глав государств Евразийского экономического союза.

КИШИНЕВ, 6 дек — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон принял участие в неформальной встрече лидеров стран СНГ, который начался практически сразу после завершения заседания Высшего Евразийского экономического совета, на полях саммита ЕАЭС в Санкт-Петербурге. На встрече были подведены итоги деятельности организации в 2018 году и рассмотрены перспективы сотрудничества в будущем году.

"Поблагодарил коллег-президентов стран СНГ за внимание, которое они уделяют нашей стране в вопросах расширения сотрудничества во всех областях, представляющих взаимный интерес", — написал Додон на своей странице в Facebook.

Президент Молдовы подчеркнул необходимость укрепления сотрудничества стран СНГ в экономической, культурной, гуманитарной сфере, в деле сохранения традиций и связей, установившихся между нашими странами за десятилетия, а также обратил особое внимание на необходимость укрепления статуса русского языка как языка межнационального общения граждан наших стран.

Молдова заинтересована в расширении связей с ЕАЭС

Ранее в тот же день Игорь Додон выступил на саммите глав государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Санкт-Петербурге.

Президент Молдовы заявил, что республика уделяет особое внимание восстановлению и углублению сотрудничества со странами ЕАЭС.

Бизнес
CC0 / Pixabay / rawpixel
Что обещает Молдове сотрудничество c ЕАЭС

"Мы хорошо понимаем, что устойчивое развитие нашей экономики невозможно обеспечить без углубленного экономического взаимодействия с нашими традиционными и надежными восточными партнерами", – сказал он.

Президент Молдовы подчеркнул, что хотя уровень взаимодействия со странами Евразийского экономического союза сейчас оставляет желать лучшего, и молдавские производители, и Республика Молдова как государство заинтересованы в том, чтобы сотрудничество нашей страны с ЕАЭС вышло на новый, более высокий этап.

В Молдове растет интерес к развитию сотрудничества

Додон высоко оценил результаты очередного, третьего заседания совместной рабочей группы по взаимодействию между Молдовой и Евразийской экономической комиссией, в котором участвовала представительная делегация производителей из РМ.

Бизнес
CC0 / Pixabay / rawpixel
Страны ЕАЭС заинтересованы в выгодном налогообложении при взаимной торговле

"Все они выразили огромный интерес к развитию сотрудничества с производителями стран ЕАЭС, к установлению более тесных связей, развитию производственной кооперации", — заметил Додон. Кроме того, представители Молдовы приняли участие в работе делового форума

Президент Молдовы также упомянул о форуме "Евразийская неделя", который прошел в Армении в октябре 2018 года. "Мы стараемся использовать все имеющиеся инструменты и возможности для расширения сотрудничества со странами Евразийского экономического союза", – заметил Додон.

Додон пригласил страны ЕАЭС открывать производства в Молдове

Президент Молдовы убежден, что существует большой потенциал для серьезного увеличения экспорта молдавской сельхозпродукции и сырья в страны ЕАЭС. Речь идет о расширении объемов производства и наращивании экспортного потенциала продукции.

Флаги стран-участниц ЕАЭС
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Молдова и ЕАЭС: Кишинев все чаще смотрит в сторону Востока

Додон также подчеркнул, что Молдова готова предложить своим традиционным партнерам выгодные условия для открытия производств на территории нашей страны с последующим экспортом в страны, с которыми у Молдовы действуют соглашения о свободной торговле.

В настоящий момент договоры о свободной торговле заключены между Молдовой и странами Европейского союза, СНГ, Турции, странами Центральной Европы.

Интересы Молдовы и укрепление связей с ЕАЭС

"Получение Молдовой официального статуса страны-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе дает нам возможность конвертировать имеющейся потенциал сотрудничества в конкретные дела и совместные проекты, — подчеркнул президент.

Встреча президента РФ В. Путина с президентом Молдовы И. Додоном
© Sputnik / Алексей Дружинин
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"Национальные интересы Республики Молдова требуют укрепления связей с нашими традиционными партнерами – странами Евразийского экономического союза. Эту позицию поддерживает молдавский бизнес и большинство граждан страны. Хочу заверить членов Высшего Евразийского экономического совета, что в нашем лице вы всегда найдете верных друзей и надежных партнеров", – заявил Игорь Додон.

ЕАЭС - международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства, функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.

Статус наблюдателя был присвоен Молдове единогласным решением руководителей стран-членов ЕАЭС на саммите в Сочи 14 мая текущего года. Рабочая группа учреждена в рамках меморандума о сотрудничестве между Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) и Молдовой в апреле 2017 года.

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Теги:
экономика, интеграция, ЕАЭС
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