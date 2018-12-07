Итоги визита президента в Россию: Молдова стала на шаг ближе к ЕАЭС

КИШИНЕВ, 7 дек — Sputnik. В течение двух дней президент Молдовы Игорь Додон встречался в российском Санкт-Петербурге с лидерами стран Евразийского экономического союза и СНГ.

Главным итогом встреч в России стало участие главы молдавского государства в расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге, в котором Молдова впервые была представлена в качестве наблюдателя. Также Игорь Додон отметил, что день был насыщенным пообщался со всеми коллегами по СНГ в рамках неформальной встречи лидеров стран Содружества.

Додон выступил перед главами ЕАЭС: что заявил президент Молдовы

На расширенном заседании глав стран ЕАЭС Игорь Додон заявил, что Молдова как наблюдатель в рамках этого интеграционного объединения уделяет особое внимание восстановлению и углублению сотрудничества с традиционными партнерами на постсоветском пространстве.

"Мы заинтересованы в достижении более высокого уровня сотрудничества со странами ЕАЭС практически во всех сферах экономики, энергетики, миграции", — подчеркнул Додон.

По его словам, Молдова - традиционный производитель целого ряда высококачественных товаров, на которые в странах ЕАЭС есть высокий спрос, и этим обязательно нужно воспользоваться.

Как отметил Додон, в 2017 году страны ЕАЭС импортировали из других стран: 1,6 миллиона тонн яблок, груш, в том числе 230 тысяч тонн из Молдовы; 183 тысячи тонн овощей (в том числе 11 тысяч тонн из нашей республики); 590 тысяч тонн абрикосов, черешни, персиков, слив (из нашей страны всего 56 тысяч тонн); 560 тысяч тонн винограда (доля Молдовы 60 тысяч тонн). Он добавил, что такая же ситуация по алкогольной и консервной продукции.

По мнению главы молдавского государства, для увеличения экспорта молдавских товаров на рынки ЕАЭС существует огромный потенциал.

"Это даст очень серьезный импульс экономическому росту и приведет к созданию сотен тысяч рабочих мест в Республике Молдова".

Неформальные встречи лидеров СНГ — состоялся обмен мнениями

Также Игорь Додон принял участие в неформальной встрече лидеров стран СНГ. Лидеры стран Содружества в дружеской обстановке обсудили деятельность СНГ в 2018 году и перспективы сотрудничества.

Главы государств согласились, что такие встрече полезны, так как в рамках неформальных саммитов можно провести обмен мнениями по наиболее насущным проблемам, с которыми сталкивается Содружество, и определить совместные действия по их преодолению, отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.

"Поблагодарил коллег-президентов стран СНГ за внимание, которое они уделяют нашей стране в вопросах расширения сотрудничества во всех областях, представляющих взаимный интерес. Подчеркнул необходимость укрепления сотрудничества в экономической, культурной, гуманитарной сфере, в деле сохранения традиций и связей, установившихся между нашими странами за десятилетия. Обратил особое внимание на необходимость укрепления статуса русского языка как языка межнационального общения граждан наших стран", – написал Игорь Додон, поздравив коллег по СНГ с приближающимися зимними праздниками.

После нового года Игорь Додон ожидает прорыва в торговле с Россией

Во время визита президент Молдовы дал интервью РИА Новости, в котором заявил, что после Нового года ожидает прорыва в торговых отношениях с Россией, но многое зависит от итогов парламентских выборов в республике.

"Я жду, что после Нового года у нас (с Россией — ред.) будет серьезная активизация торговли, но будет ли тот прорыв в отношениях, на который я надеюсь, зависит от того, какая власть будет в стране после парламентских выборов", — сказал Додон.

Он объяснил, что двусторонние отношения сейчас держатся на уровне договоренностей президентов Молдовы и Российской Федерации. При этом сотрудничество на уровне парламентов и правительств отсутствует.

Отношения между Москвой и Кишиневом ухудшились летом 2015 года, когда парламент РМ ратифицировал соглашение об ассоциации с ЕС, подписанное правительством в Брюсселе. По соглашению, Молдова должна полностью открыть свой рынок для европейских товаров. Россия, опасаясь, что на рынок СНГ и Таможенного союза через РМ поступит реэкспорт товаров из ЕС, ввела временный запрет на ввоз некоторых видов молдавской продукции.

Реакции: статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе — большое достижение для Молдовы

Тот факт, что Молдова обрела статус наблюдателя в рамках Евразийского союза является огромным экономическим и стратегическим плюсом для развития страны, заявил депутат парламента РМ Адриан Лебединский.

Адриан Лебединский отметил, что выступление Игоря Додона на заседании Высшего Евразийского экономического совета и его общение с лидерами стран СНГ "создает для Республики Молдова новые рынки сбыта, новые межличностные отношения”. По его мнению, именно от этих дружественных отношений формируется и дружба между государствами.