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Франко Фраттини

Фраттини подвел итоги по приднестровскому вопросу

© Sputnik / Irina Leahova
Политика
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По мнению спецпредставителя ОБСЕ по Приднестровью Франко Фраттини, в 2018 году в переговорах были достигнуты важные результаты.

КИШИНЕВ, 7 дек - Sputnik. На переговорах по приднестровскому урегулированию в уходящем 2018 году был достигнут существенный прогресс, заявил спецпредставитель ОБСЕ по Приднестровью Франко Фраттини в интервью РИА Новости. Это нашло отражение в итоговом заявлении по данному вопросу, представленном на проходящем в Милане заседании СМИД ОБСЕ.

"За год работы мы достигли конкретных результатов, которые принесут зримые плоды людям, проживающим в Приднестровье. Первый результат, который я хотел бы отметить, связан с работой приднестровских школ, в которых преподавание ведется на русском и на молдавском языках", - сказал известный политик, который на период итальянского председательства в ОБСЕ был назначен спецпредставителем по Приднестровью.

По его словам, в настоящее время достигнуты окончательные договоренности относительно использования в средних школах обоих языков, а также по вопросу о признании Молдовой университетских дипломов, выданных в Приднестровье.

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Фраттини подчеркнул также, что сейчас сформирован список учащихся, которым больше нет необходимости проходить ежедневную полицейскую проверку при пересечении границы между регионом и Молдовой.

В качестве второго важного достижения Фраттини назвал урегулирование вопроса, связанного с передвижением автомашин и мотоциклов, зарегистрированных в непризнанной ПМР по территории Молдовы и других стран Европы.

"Теперь благодаря номерным знакам с так называемым "нейтральным статусом" жители Приднестровья могут спокойно ехать в Молдову, а также в Румынию и другие страны ЕС. Это, в частности, очень важно для людей, которые используют грузовики в коммерческих целях", - отметил собеседник.

"Первый такой номерной знак я лично вручил автомобилисту из Приднестровья в начале сентября. Произошло это в ходе церемонии, на которой присутствовали послы России, США и Украины. Не правда ли, это весьма красноречивый сигнал", - сказал бывший глава МИД Италии.

Еще одним серьезным результатом Фраттини считает разрешение давней проблемы, связанной с доступом молдавских фермеров к сельхозугодиям в Дубоссарском районе.

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"Мы закрыли проблему, которая возникла около 20 лет назад, когда молдавские крестьяне бежали с этих земель. Долгое время жители левобережных сел не могли ими пользоваться и вот, наконец, достигнуто соглашение, в соответствии с которым сельхозугодия фактически возвращены законным владельцам. Это важное решение, которое позволит закрыть судебные процессы в отношении тех граждан Приднестровья, которые обвинялись в незаконном захвате земель", - заявил он.

Фраттини также обратил внимание на решение проблемы передвижения по мосту через Днестр между селами Гура Быкулуй и Бычок, который был открыт еще весной.

"Однако пока по этому мосту нельзя обеспечить проезд тяжелых грузовиков, он должен быть реконструирован. Решение о реконструкции уже принято, и ЕС будет финансировать данный проект. После его осуществления жители Приднестровья смогут беспрепятственно доставлять свою сельхозпродукцию к потенциальным потребителям", - пояснил он.

Одновременно Фраттини указал, что Словакии, к которой вскоре перейдет председательство в ОБСЕ, придется завершить работу по ряду проблем, которые пока так и не удалось до конца урегулировать. Наиболее проработанным в этом отношении, по его мнению, является вопрос, связанный с обеспечением общих телекоммуникаций в Молдове и Приднестровье. Политик напомнил, что совсем недавно в парламенте Молдовы началось рассмотрение законопроекта, который должен помочь восстановить прямую мобильную связь между двумя берегами Днестра.

В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Молдова и Приднестровье как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели.

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