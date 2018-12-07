Лавров: принятое заявление по Приднестровью - не прорыв, но важный этап

КИШИНЕВ, 7 дек – Sputnik. Принятое на Совете министров иностранных дел ОБСЕ заявление по урегулированию приднестровского конфликта не стало прорывом, но оно фиксирует готовность продолжать поиск путей его решения. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Принято заявление по приднестровскому урегулированию, оно не является неким прорывом, но хотя бы фиксирует готовность всех участников процесса "5+2" продолжать работать в этом формате", - заявил он на пресс-конференции по итогам заседания СМИД в Милане.

© Sputnik / Irina Leahova Что обсуждал лидер Приднестровья на встречах в Москве

В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Молдова и Приднестровье как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели.

Ранее президент Игорь Додон заявил, что готов встретиться до конца 2018 года с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским, чтобы обсудить накопившиеся вопросы, в том числе проведение сразу после Нового года встречи в формате "5+2".

Последняя встреча в формате "5+2" прошла в мае в Риме.