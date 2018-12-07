15:21 07 Декабря 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.49
  • USD17.19
  • RUB0.26
  • RON4.19
  • UAH0.62
Поиск
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Лавров: принятое заявление по Приднестровью - не прорыв, но важный этап

© Sputnik / Григорий Сысоев
Политика
Получить короткую ссылку
160 0 0

Глава внешнеполитического ведомства России считает важным принятое в Милане заявление по урегулированию приднестровского конфликта.

КИШИНЕВ, 7 дек – Sputnik. Принятое на Совете министров иностранных дел ОБСЕ заявление по урегулированию приднестровского конфликта не стало прорывом, но оно фиксирует готовность продолжать поиск путей его решения. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Принято заявление по приднестровскому урегулированию, оно не является неким прорывом, но хотя бы фиксирует готовность всех участников процесса "5+2" продолжать работать в этом формате", - заявил он на пресс-конференции по итогам заседания СМИД в Милане. 

Вадим Красносельский
© Sputnik / Irina Leahova
Что обсуждал лидер Приднестровья на встречах в Москве

В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Молдова и Приднестровье как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели.

Ранее президент Игорь Додон заявил, что готов встретиться до конца 2018 года с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским, чтобы обсудить накопившиеся вопросы, в том числе проведение сразу после Нового года встречи в формате "5+2".

Последняя встреча в формате "5+2" прошла в мае в Риме.

Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Кандидат в премьеры от партии Согласие Вячеслав Домбровский (справа)
    "Легкая мишень"

    Депутат Сейма написал сайту Politico письмо, в котором рассказал о том, почему в Европе так популярен образ "плохих русских" в Латвии.

  • Роландас Паксас, 6 декабря 2018 года
    Прощай, оружие!

    Бывший президент Литвы Роландас Паксас предложил российскому лидеру Владимиру Путину запустить процесс демилитаризации в Балтии.

  • Зал заседаний эстонского парламента (Рийгикогу)
    Второй заход

    Партия реформ снова представила в парламент проект эстонизации русских школ после того, предыдущую инициативу депутаты отклонили.

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Церемония торжественного зажжения огней на главной новогодней елке страны
Фоторепортаж: раз, два, три - елочка в Кишиневе "гори"!
Землетрясение 1988 года: уникальные кадры
Роковые секунды: шокирующее видео землетрясения в Армении 1988 года
Победители всех чемпионатов Молдовы по футболу
Чемпионы Молдовы по футболу: полный список

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться