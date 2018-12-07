Последнее слово Меркель: кто сменил "железную леди" ФРГ на партийном посту

КИШИНЕВ, 7 дек - Sputnik. Аннегрет Крамп-Карренбауэр избрана председателем Христианско-демократического союза (ХДС) вместо канцлера Германии Ангелы Меркель, свидетельствуют результаты голосования на съезде, который прошел в пятницу в Гамбурге. Об этом сообщило РИА Новости.

"Всего подано 999 голосов, из них недействительно ноль голосов, воздержались ноль делегатов. Действительны 999 голосов, необходимое большинство составляет 500 голосов. За Фридриха Мерца отдано 482 голоса, это 48,25% поддержки. За Аннегрет Крамп-Карренбауэр подано 517 голосов, это 51,75% поддержки. Она избрана новым председателем ХДС", — заявил председательствовавший на съезде ХДС в Гамбурге Даниэль Гюнтер.

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Избрание Крамп-Карренбауэр проходило в два тура на съезде в Гамбурге. В первом туре фаворитка не смогла собрать необходимого большинства, набрав только 450 голосов делегатов. В предвыборном выступлении она заявила, что Европа и Германия нуждаются в сильном Христианско-демократическом союзе и выразила личную благодарность бывшему председателю партии Ангеле Меркель за то, что она сохранила ХДС как "большую действующую народную партию".

Канцлер ФРГ Ангела Меркель поблагодарила в своей последней речи в качестве председателя Христианско-демократического союза (ХДС) на съезде в Гамбурге за "честь и радость" возглавлять партию на протяжении почти 19 лет.

"На протяжении 18 лет, с 10 апреля 2000 года в Эссене до сегодняшнего дня, 7 декабря 2018 года в городе моего рождения, в Гамбурге. Я была удостоена чести быть председателем этой большой, великолепной, гордой, единственной партии центра в Германии – Христианско-демократического союза. Эту задачу я старалась выполнять со страстью и самоотверженностью. Я не была рождена ни канцлером, ни председателем партии. Я всегда хотела с достоинством исполнять свои обязанности на государственных и партийных политических постах и однажды с достоинством покинуть их, потому мы все живем во времени. И сейчас пришло время открыть новую главу. Сейчас, в этот час, в этот момент меня преисполняет одно-единственное, все затмевающее чувство, это чувство благодарности. Это было большой радостью для меня, это было большой честью. Спасибо", - сказала Меркель.

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Ранее Меркель, возглавляющая правительство Германии с 2005 года, сообщила, что не будет претендовать на пост председателя ХДС на съезде в Гамбурге, она также не намерена вновь становиться канцлером в 2021 году.

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Аннегрет Крамп-Карренбауэр родилась 9 августа 1962 года в федеральной земле Саар на границе с Францией и Люксембургом. В 1981 году она вступила в ХДС, с 1999 года — работала во фракции ХДС в ландтаге Саара, занимала разные посты в земельном правительстве, с 2011 по 2018 годы возглавляла кабмин в Сааре. С февраля 2018 года Аннегрет Крамп-Карренбауэр занимает пост генерального секретаря ХДС, куда ее выдвинула Меркель. Это дало основание немецким СМИ называть Крамп-Карренбауэр "преемницей и протеже" канцлера на посту руководителя партии.

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