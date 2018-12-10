Пока вы спали: стало известно, кто победил на выборах в Армении

По данным ЦИК, блок Пашиняна и еще две партии прошли в парламент этой страны.

КИШИНЕВ, 10 дек - Sputnik. Блок и.о. премьера Армении Никола Пашиняна "Мой шаг", а также партии "Процветающая Армения" и "Светлая Армения" прошли в новый парламент страны по итогам подсчета 100% бюллетеней,сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные ЦИК.

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"Блок "Мой шаг" набирал 884,4 тысячи голосов или 70,45%. Идущая второй партия "Процветающая Армения"- 8,37% (103,8 тысячи). На третьем месте партия "Светлая Армения" с 6,37% (чуть больше 80 тысяч)", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ЦИК по итогам подсчета бюллетеней со всех 2010 участков.

Ранее глава ЦИК Тигран Мукучян сообщил, что блок Пашиняна "Мой шаг" победил в голосовании через интернет, набрав 393 голоса из 504. Через интернет на внеочередных выборах в парламент Армении в воскресенье проголосовали находящиеся за рубежом 504 военных и дипломата из включенных в списки для электронного голосования 729 человек.

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По словам Мукучяна, за блок "Мой шаг" было подано 393 голоса, второе место заняла партия "Светлая Армения" - 25 голосов, третье - партия "Процветающая Армения" с 13 голосами. Далее, по его словам, идут "Дашнакцутюн" и бывшая правящая Республиканская партия Армении с 11 и девятью голосами.

Согласно избирательному кодексу, голосовать чрез интернет могут сотрудники дипломатических или консульских представительств, члены их семей, военнослужащие, находящиеся за рубежом в длительной командировке или проходящие там обучение, а также сотрудники зарубежных представительств зарегистрированных в Армении организаций.

В первых в истории страны досрочных парламентских выборах приняли участие два блока и девять партий. Порога явки нет, однако, чтобы пройти в парламент, партия должна набрать более 5% голосов, а блок - более 7%. При этом, согласного законодательству, в парламенте должны быть представлены минимум три политические силы.