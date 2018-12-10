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Соглашение с ЕС о Brexit: проголосует ли парламент Великобритании

© AFP 2018 / Daniel LEAL-OLIVAS
Политика
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Французский эксперт Флоренс Фоше считает маловероятным, что британский парламент одобрит план по Brexit.

КИШИНЕВ, 10 дек – Sputnik. Одобрение во вторник парламентом Великобритании проекта о выходе страны из Евросоюза кажется маловероятным, но это не означает, что в конечном итоге не будет никакого соглашения, заявила профессор парижского института политических исследований Science Po Флоренс Фоше, которого цитирует РИА Новости.

Brexit
CC0 / Pixabay / TheDigitalArtist
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Парламент Великобритании 11 декабря, после нескольких дней дебатов, проголосует по соглашению с ЕС о Brexit. В случае неодобрения соглашения возможен вариант, при котором Великобритания покинет ЕС без соглашения (no-deal), что, по мнению многих экспертов, может стать экономической катастрофой для страны.

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Документ, который премьер Тереза Мэй называет "лучшей из возможных сделок", критикуют как оппозиция, так и сами консерваторы.

"Сейчас кажется маловероятным, что голосование, которое состоится на этой неделе, позволит принять соглашение", - отметила французский эксперт.

"В то время, когда дебаты и переговоры в британском парламенте идут, сложно делать какие-либо прогнозы… И если все-таки документ будет отклонен во вторник, это не означает, что в конечном итоге не будет никакого соглашения", - подчеркнула Фоше.

Дональд Туск
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По ее словам, в случае если парламент Великобритании отклонит документ, существует несколько сценариев развития ситуации, в числе которых - попытка еще раз обсудить соглашение в рамках Евросоюза для внесения изменений, проведение повторного голосования в британском парламенте или организация нового референдума.

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. Проект соглашения об упорядоченном выходе Великобритании из ЕС был обнародован 14 ноября. Он охватывает все ключевые аспекты: права граждан, финансовое урегулирование, переходный период, вопросы управления, а также включает в себя протоколы, касающиеся Ирландии, Гибралтара и Кипра. 25 ноября на внеочередном саммите 27 стран ЕС одобрили проекты договоренностей о выходе Великобритании.

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Теги:
соглашение, brexit
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