Соглашение с ЕС о Brexit: проголосует ли парламент Великобритании

КИШИНЕВ, 10 дек – Sputnik. Одобрение во вторник парламентом Великобритании проекта о выходе страны из Евросоюза кажется маловероятным, но это не означает, что в конечном итоге не будет никакого соглашения, заявила профессор парижского института политических исследований Science Po Флоренс Фоше, которого цитирует РИА Новости.

Парламент Великобритании 11 декабря, после нескольких дней дебатов, проголосует по соглашению с ЕС о Brexit. В случае неодобрения соглашения возможен вариант, при котором Великобритания покинет ЕС без соглашения (no-deal), что, по мнению многих экспертов, может стать экономической катастрофой для страны.

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Документ, который премьер Тереза Мэй называет "лучшей из возможных сделок", критикуют как оппозиция, так и сами консерваторы.

"Сейчас кажется маловероятным, что голосование, которое состоится на этой неделе, позволит принять соглашение", - отметила французский эксперт.

"В то время, когда дебаты и переговоры в британском парламенте идут, сложно делать какие-либо прогнозы… И если все-таки документ будет отклонен во вторник, это не означает, что в конечном итоге не будет никакого соглашения", - подчеркнула Фоше.

© AP Photo / Alessandra Tarantino Туск: страны ЕС одобрили соглашение по Brexit

По ее словам, в случае если парламент Великобритании отклонит документ, существует несколько сценариев развития ситуации, в числе которых - попытка еще раз обсудить соглашение в рамках Евросоюза для внесения изменений, проведение повторного голосования в британском парламенте или организация нового референдума.

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. Проект соглашения об упорядоченном выходе Великобритании из ЕС был обнародован 14 ноября. Он охватывает все ключевые аспекты: права граждан, финансовое урегулирование, переходный период, вопросы управления, а также включает в себя протоколы, касающиеся Ирландии, Гибралтара и Кипра. 25 ноября на внеочередном саммите 27 стран ЕС одобрили проекты договоренностей о выходе Великобритании.

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