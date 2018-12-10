Песков: Россия считает протесты во Франции внутренним делом страны

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва не имеет никакого отношения к протестам во Франции.

КИШИНЕВ, 10 дек - Sputnik. Россия считает протесты во Франции внутренним делом этой страны, а в дела других государств не вмешивалась и не вмешивается, утверждения о причастности России к протестам во Франции – это клевета, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости.

"Я хочу сказать, что Россия считает все происходящее исключительно внутренним делом Франции. Мы не вмешивались и не собираемся вмешиваться во внутренние дела никаких стран, в том числе и Франции", - сказал Песков.

Он добавил, что какие-либо утверждения о возможной причастности России к протестам во Франции являются клеветой.

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