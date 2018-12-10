Мэй отложила голосование по Brexit: Британия никак не расстанется с ЕС

КИШИНЕВ, 10 дек - Sputnik. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отложила голосование парламента по соглашению с ЕС о Brexit, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg.
Ранее сообщения о возможной отмене голосования уже появлялись в британских СМИ.
По данным агентства, премьер-министр решила отложить голосование после того, как ее предупредили, что она находится на пути к "сокрушительному поражению". Тем не менее, отмечается, что кабинет Мэй все еще может поддержать другую точку зрения и подтолкнуть премьера к тому, чтобы провести голосование во вторник, как и планировалось.
Голосование по соглашению с ЕС о Brexit было запланировано на 11 декабря. В случае неодобрения соглашения возможен вариант, при котором Великобритания покинет ЕС без соглашения (no-deal), что, по мнению многих экспертов, может стать экономической катастрофой для страны. Документ, который премьер Тереза Мэй называет "лучшей из возможных сделок", критикуют как оппозиция, так и сами консерваторы.
Великобритания выйдет из ЕС 29 марта 2019 года.
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