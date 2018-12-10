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Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста во Франции

Макрон объявляет во Франции чрезвычайное положение

© Sputnik / Irina Kalashnikova
Политика
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Президент Франции объявил, что премьер-министр представит парламентариям меры по изменению ситуации в этой стране.

КИШИНЕВ, 10 дек - Sputnik. Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая с обращением к нации на фоне протестов "желтых жилетов", заявил, что "объявляет в стране чрезвычайное экономическое и социальное положение", пишет РИА Новости.

"Во-первых, сегодня я хочу объявить чрезвычайное экономическое и социальное положение. Мы хотим построить Францию достоинства, Францию работы, Францию, где наши дети будут жить лучше нас. Это не может быть осуществлено кроме как при помощи лучших школ, университетов, образования, которое научит молодых, что они могут жить свободно и работать", - сказал президент. 

© Sputnik / Irina Kalashnikova
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Он отметил, что хочет видеть Францию, "где можно достойно жить, работая".

"Я прошу правительство и парламент сделать необходимое для того, чтобы мы могли жить лучше, благодаря своей работе, уже с начала следующего года. Минимальный размер оплаты труда будет увеличен на 100 евро в месяц с 2019 года", - добавил французский лидер.

Среди других мер, предложенных французским президентом - выплата предприятиями годового бонуса своим сотрудникам, отмена повышения отчислений на обязательное социальное страхование пенсионеров, получающих меньше двух тысяч евро.

"С завтрашнего дня премьер-министр будет представлять все эти меры парламентариям", - подчеркнул президент.

По его словам, нужно, чтобы "большие компании и наиболее состоятельные французы помогли бы нации преуспеть". Макрон также напомнил, что во Франции был отменен налог на богатство и он не настроен его возвращать. 

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© Sputnik / Сергей Гунеев
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"Правительство и парламент должны пойти дальше, чтобы положить конец неположенным льготам и обходу налогового законодательства. Главы французских предприятий должны платить свои налоги во Франции", - подчеркнул он.

Акции протеста движения "желтых жилетов", выступавших изначально против повышения цен на бензин, а затем ставших выражать недовольство социальной ситуацией во Франции, начались 17 ноября. Массовые протесты, проходящие по субботам, сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин, разрушениями магазинов, банков.

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