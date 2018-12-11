Кто представит Молдову на инаугурации президента Грузии

В МИДе Грузии рассказали о том, что молдавская делегация уже подтвердила свое участие в торжественной церемонии.

КИШИНЕВ, 11 дек – Sputnik. Молдавскую делегацию на инаугурации президента Грузии Саломе Зурабишвили возглавит министр иностранных дел Тудор Ульяновски. Об этом заявил на брифинге глава внешнеполитического ведомства Грузии Давид Залкалиани.

Ранее грузинские СМИ сообщали, что на инаугурацию прибудут около 1,2 тысячи иностранных гостей.

© Sputnik / Miroslav Rotari Игорь Додон прокомментировал результаты президентских выборов в Грузии

"Пригласительные на инаугурацию были разосланы во все те страны и аккредитованные посольства, с кем у Грузии есть дипломатические отношения. У нас на сегодня есть подтверждение от президента Армении, также к нам приедет делегация из Чехии во главе с председателем Сената, делегацию из Сербии возглавит председатель парламента, прибудет литовская делегация во главе с председателем парламента, румынская делегация во главе с вице-премьер-министром Румынии, молдавская делегация будет возглавлена министром иностранных дел, а делегацию Туркменистана будет возглавлять министр торговли", — заявил Залкалиани.

Инаугурация Саломе Зурабишвили пройдет 16 декабря в Телави, в историческом комплексе "Батонис цихе".