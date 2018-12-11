Макрон пошел на уступки, но станет ли французам от этого легче

Что еще кроме чрезвычайного положения пообещал президент Франции Эммануэль Макрон жителям страны.

КИШИНЕВ, 11 дек - Sputnik. Такое в Париже бывает разве что на День взятия Бастилии, или на Рождество: вся страна собралась у телевизоров, чтобы послушать президента страны.

А вещал Эммануэль Макрон буквально о следующем: минимальную заработную плату с 1 января увеличат на 100 евро, пенсионеры, чей доход ниже 2000 евро, смогут спать спокойно - для них отменят повышение налога, гнев протестующих оправдан, но в стране будет введено чрезвычайное экономическое и социальное положение.

Словом, коротко президентский посыл можно представить примерно так. Помните, гениальную цитату одного из персонажей киноверсии "Д’Артаньяна и трех мушкетеров"?

Во вторник премьер-министр Франции Эдуар Филипп должен представить меры президента парламентариям.

Макрон выступил с обращением к нации на фоне протестов "желтых жилетов", которые сначала возмущались ростом цен на горючее, а затем высказывали недовольство социальной политикой властей. Массовые протесты, проходящие по субботам, сопровождаются столкновениями с полицией, погромами и поджогами машин, разрушениями магазинов, банков.

Президент Франции отметил, что насилию, проявленному в ходе акций "желтых жилетов", нет оправдания.

"Никакой гнев не оправдывает нападений на полицейских и жандармов, разрушений торговых точек и зданий. Наша свобода существует только потому, что каждый может выражать свое мнение, которое могут разделять не все, и при этом никто не будет бояться этого несогласия", - отметил Макрон.

При этом он подчеркнул, что понимает недовольство многих своих сограждан, которым не хватает средств на содержание семьи.

Что думают рядовые французы

Выступление президента посчитали неубедительным 50% французов. Еще 49% оценили речь Макрона положительно (36% скорее да, 13% да). Такие цифры - результат опроса компании OpinionWay.

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Любопытно, что при этом антикризисные меры понравились многим. Например, от 60% до 78% респондентов назвали это хорошим ответом на претензии протестующих: 68% сочли адекватным решением повышение минимального размера оплаты труда, 72% - отмену страховых взносов с низких пенсий, 78% - отмену налогов со сверхурочной работы и 60% - отмену налогов с годового бонуса.

Более половины опрошенных (54%) считают, что после выступления Макрона протесты "желтых жилетов" следует прекратить, еще 45% - что продолжать. При этом 66% поддерживают "желтые жилеты" и только 34% не поддерживают.

Цена уступок

Французские политики и чиновники по-разному оценили выступление Макрона.

Госсекретарь Франции Оливье Дюссо заявил, что меры президента по преодолению социального и экономического кризиса в стране обойдутся в 8-10 миллиардов евро. Финальная сумма пока уточняется, добавил Дюссо.

Официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво, в свою очередь, заметил, что объявленные Макроном экономические и социальные меры являются первым этапом на пути к успокоению страны.

"Я считаю вчерашнее выступление успокаивающим, открытым, оно позволит начать новую фазу... Это первый этап", - заявил Гриво в эфире телеканала BFMTV, передает РИА Новости.

Вместе с тем, представитель кабмина подчеркнул, что объявленные меры не смогут "за несколько месяцев примирить страну, в которой на протяжении последних 18 месяцев развивался серьезный антагонизм".

Он также подтвердил, что меры президента по преодолению социального и экономического кризиса в стране обойдутся в 8-10 миллиардов евро.

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В свою очередь, первый вице-председатель партии "Республиканцы" Гийом Пелтье сказал, что Макрон красиво говорил, но не объяснил, как реализовывать предложенные меры. Кроме того, как считает Пелтье, своими предложениями президент фактически дезавуировал весь свой предыдущий политический курс.

"Макрон выступил как анти-Макрон, перевернув политику последних 18 месяцев", - заявил политик.

Лидер оппозиционной французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен позитивно оценила признание президентом Франции ошибок в налоговой политике, однако отметила, что он не намерен признать недочеты своего политического курса.

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По мнению аналитика Юрия Рубинского, французские политики ждали конкретных предложений от Макрона, но остались недовольны предложенными мерами.

"От него ждали конкретики. Конкретика не удовлетворила, безусловно, ни "желтые жилеты", ни оппозиционных политиков. Самый главный вопрос – будут ли "желтые жилеты" продолжать движение или нет? Судя по репортажам, многие настроены по-боевому. Многие это восприняли как признак слабости, то чего Макрон никак не хотел", - считает Рубинский.

Сам эксперт полагает, что выступление Макрона было своеобразным переломом. Президент дождался, когда движение пошло на спад, созвал правительство, предпринимателей, и в своем обращении понимал, о чем говорил.

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