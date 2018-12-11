Путин: в США идет системная борьба вокруг Трампа

Президент России Владимир Путин представил своей видение того, почему Москва и Вашингтон не могут договориться по вопросам защиты прав граждан.

КИШИНЕВ, 11 дек - Sputnik. В США действует четко выстроенная система, более того - борьба, которая развернулась вокруг американского президента Дональда Трампа, является частью этой системы.

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Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, выступая на заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

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Глава СПЧ Михаил Федотов рассказал, что в США есть Совет по гражданским правам, его главу назначает президент.

"Мы к ним обратились со словами: давайте наладим сотрудничество, будем обмениваться информацией, мы будем здесь разбираться с правами американских граждан, помогать им, они же тоже могут оказаться в тяжелом положении. Вы в свою очередь в Америке будете заниматься защитой прав наших граждан. Знаете, какой был ответ - они нас послали, даже не очень вежливо, к сожалению: нет, мы не имеем полномочий вступать с иностранными правительственными структурами, хотя наш совет на общественных началах работает... Может, все-таки нам попытаться их убедить в том, что от диалога больше толка", - сказал Федотов.

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"Ваши коллеги в США - люди дисциплинированные и встроенные в систему. Вот это нужно четко себе представлять, и так практически по каждому направлению жизнедеятельности государства и общества. Там есть люди, которые ведут себя не системно, но и они встроены в систему, даже не "системщики". Там ничего неожиданного не происходит, уверяю вас, и даже борьба, которая развернулась и никак не прекращается вокруг президента, его решений, она тоже часть системы, на самом деле. Просто система немножко потрескивает, но убедить вас вряд ли удастся, наоборот, это будет выглядеть так, что мы заинтересованы или вы заинтересованы больше чем они сами", - сказал Путин.

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Ранее Владимир Путин подписал указ об утверждении нового состава СПЧ, соответствующий документ опубликован на сайте Совета. Согласно документу, председателем Совета остается Михаил Федотов. Также в его состав вошла председатель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева, главный редактор газеты "Московский комсомолец" Павел Гусев, кинорежиссер Александр Сокуров, председатель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

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