13:45 15 Декабря 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.65
  • USD17.27
  • RUB0.26
  • RON4.22
  • UAH0.62
Поиск
Президент Франции Эммануэль Макрон на футбольном матче, архивное фото.

Итальянский психиатр: я бы на месте французов не доверял обещаниям Макрона

© Sputnik / Alexandre Vilf
Политика
Получить короткую ссылку
95 0 0

Итальянский психиатр, профессор Адриано Сегатори разместил на Youtube сделанный им психологический профиль французского президента и получил миллионы просмотров.

КИШИНЕВ, 15 дек - Sputnik. Спустя 19 месяцев после первого диагноза, итальянский профессор-психиатр не изменил своего мнения. Интервью с профессором для Sputnik Италия подготовлено Джаном Микалессином, обозревателем Il Giornale.

© Sputnik / Irina Kalashnikova
Где-то там Париж крушат – это Путин виноват. Ждать ли новой французской революции?

Итальянский психиатр, профессор Адриано Сегатори известен, в частности, тем, что в мае 2017 года, накануне второго тура президентских выборов во Франции, нарисовал безжалостный психологический портрет, назвав Макрона "психопатом с манией всемогущества".

В том интервью, просмотренном миллионами пользователей Youtube, Сегатори, член научной секции "Судебная психиатрия" Итальянской академии судебных наук (Accademia Italiana di Scienze Forensi), отмечал психологическое и физическое влияние, которое он оказал на Брижжит, его бывшую учительницу, позже ставшую его женой.

В интервью Sputnik Italia профессор Сегатори отметил, что через 19 месяцев после своего первого диагноза он не изменил мнения. И подтверждение этого французы наблюдали в понедельник, 10 декабря, вечером. Сегатори прокомментировал ситуацию: 

– Тот Эммануэль Макрон, который говорил с Францией в минувший понедельник вечером, был очень жестким и очень решительным. На его почти застывшем лице читался образ человека, который предлагает проекты, в которые сам не верит, но считает необходимыми, чтобы успокоить настроение публики, а потом вернуться к первоначальным действиям. И на этот раз образ Макрона, мне показалось, идеально совпал с той картиной явной психопатии, которую я уже описывал как важную составляющую его личности.

Президент Франции Эммануэль Макрон, иллюстративное фото
© REUTERS / Inquam Photos/Octav Ganea
Макрон пошел на уступки, но станет ли французам от этого легче

Психопат всегда стремится оправдать ожидания тех, кто на него смотрит. Он пытается быть таким, каким его хотели бы другие. В своей речи, призванной успокоить умы своих сограждан, Макрон именно так и делал, предлагая французам то, чего они ожидали. А ожидали они признание ошибок, некоторые уступки, и жаждали ауры авторитетного политика, который идет навстречу своему народу и даже готов принести извинения за свои ошибки. 

– Профессор, Вы называете его психопатом. То есть, Франция под властью психологически нестабильного президента?

– Я этого никогда не говорил. Психопат – это не сумасшедший и не психически больной. Макрон очень умен и обладает большими способностями, но лишен эмоций и демонстрирует слабую способность к эмпатии (сочувствию - ред.). Именно это я и называю психопатией - интеллигентный или даже очень интеллигентный человек, который рассматривает других как инструменты для реализации своих собственных целей и своего успеха любой ценой. Для психопата другие являются своего рода собственностью. Психопат, который убивает свою жену после того, как признается ей в любви, убивает ее потому, что она должна принадлежать только ему. Он нацелен на результат и не интересуется последствиями своих действий.

Ангела Меркель, архивное фото
© AFP 2018 / TOBIAS SCHWARZ
Ангела Меркель поставила Эммануэля Макрона в неудобное положение

– То есть французам стоило бы не доверять его обещаниям?

– Будь я на их месте, я вел бы себя крайне осторожно. Я психиатр, я всегда призываю к благоразумию тех, кто готов поверить в раскаяние супруга с психопатическими наклонностями. Раскаяние продолжается до тех пор, пока психопат не сталкивается с событием, которое может пошатнуть его идею о всемогуществе.

– В последнее время французские СМИ писали, что Макрон находится на грани нервного истощения. Это возможный диагноз?

– Макрон вырос в тени почти что материнской фигуры, которая относилась к нему как к вундеркинду. У таких людей крайне сильная черта нарциссизма. Но, если мы вспомним, когда зеркало не показало Нарциссу идеального отражения, его мир рухнул.

– Впечатление такое, что Макрон не может услышать собственных граждан и понять их недовольство.

– Именно в этом и заключается проблема. Психопат не хочет слушать критику. Он всегда ищет людей, которые будут ему поддакивать и хвалить. В прошлом июле прошла встреча между Макроном и главой Генштаба Пьером де Вийером. Это был прямо-таки хрестоматийный случай. Макрон тогда заявил: "Когда возникает спор между президентом и главой Генштаба, главу Генштаба меняют". Именно так и рассуждают психопаты. Они хотят окружать себя только теми людьми, которые готовы признать его власть, и избавляется от тех, кто ставит ее под сомнение.

Протест против цен на топливо
© REUTERS / CHARLES PLATIAU
Протесты во Франции: слезоточивый газ, аресты и жертвы - видео

– Какую роль в этой ситуации играет его жена?

– Двоякую. Разумеется, она продолжает его поддерживать и считать лучшим, но она и усугубляет еще больше его неспособность понять происходящее и заставляет сфокусироваться еще больше на самом себе. Иными словами, она все больше его подталкивает к краю пруда Нарцисса.

– Что бы Вы ему посоветовали как психиатр?

– Ситуация Макрона мне напоминает случаи с некоторыми пациентами, у которых начался кризис из-за того, что они не могли достигнуть целей, поставленных компаниями, в которых они работали. Я им рекомендовал сдаться и уволиться, чтобы не ухудшить состояние психики еще больше. Лучше заняться семьей и менее ответственными вещами, потому что иначе можно развалить не только своё здоровье, но и компанию. И компания в этом случае называется Францией.

Читайте также: 

По теме

Как Париж поможет Кишиневу - итоги встречи Додона и Макрона
Как связаны Макрон, Трамп и сосиска
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Зимние виды спорта. Лыжи
    Вставай на лыжи!

    В Латвии открываются новые лыжные трассы: представители спортивных комплексов рассказали, как борются с отсутствием снега.

  • Литовские пограничники сняли на видео рысь
    Загадка о рыси

    Литовские пограничники опубликовали видео с камер наблюдения, на котором рысь перелезает через забор, и предложили угадать его высоту.

  • Пуск сверхзвуковой противокорабельной ракеты Москит с ракетного катера
    Кто кого?

    Эксперты американского военного журнала National Interest написали сценарий неядерной войны между НАТО и Россией на территории Балтии.

  • Антитабачному закону - год: Sputnik Азербайджан искал результаты
    Не курить!

    Sputnik Азербайджан решил выяснить, каковы результаты антитабачного закона и узнать, насколько охотно азербайджанские курильщики соблюдают законодательство.

  • Львицы в еревaнском зоопарке
    "Саботаж и диверсия"

    Армения может стать транзитной страной для нелегальной торговли животными: эксперты связывают отравления в Ереванском зоопарке с криминалом.

  • Директор казахстанской туристской ассоциации Рашида Шайкенова
    Археологический рай

    Чем привлекает гостей Тараз и его окрестности, рассказала директор Казахстанской туристской ассоциации.

  • Показательные учения на полигоне.
    Готовы к обороне

    Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов подписал указ о проведении военных сборов с гражданами республики в запасе.

  • Зимние виды спорта. Лыжи
    Вставай на лыжи!

    В Латвии открываются новые лыжные трассы: представители спортивных комплексов рассказали, как борются с отсутствием снега.

  • Литовские пограничники сняли на видео рысь
    Загадка о рыси

    Литовские пограничники опубликовали видео с камер наблюдения, на котором рысь перелезает через забор, и предложили угадать его высоту.

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Концерт Натальи Гордиенко в День рождения
Гордиенко отпраздновала день рождения на сцене, показав небывалое шоу
Когда твой папа барабанщик
Когда твой папа барабанщик: музыкант творит невообразимое
В каком возрасте выходят на пенсию в странах СНГ
В каком возрасте в разных странах выходят на пенсию

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться