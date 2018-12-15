Итальянский психиатр: я бы на месте французов не доверял обещаниям Макрона

КИШИНЕВ, 15 дек - Sputnik. Спустя 19 месяцев после первого диагноза, итальянский профессор-психиатр не изменил своего мнения. Интервью с профессором для Sputnik Италия подготовлено Джаном Микалессином, обозревателем Il Giornale.
Итальянский психиатр, профессор Адриано Сегатори известен, в частности, тем, что в мае 2017 года, накануне второго тура президентских выборов во Франции, нарисовал безжалостный психологический портрет, назвав Макрона "психопатом с манией всемогущества".
В том интервью, просмотренном миллионами пользователей Youtube, Сегатори, член научной секции "Судебная психиатрия" Итальянской академии судебных наук (Accademia Italiana di Scienze Forensi), отмечал психологическое и физическое влияние, которое он оказал на Брижжит, его бывшую учительницу, позже ставшую его женой.
В интервью Sputnik Italia профессор Сегатори отметил, что через 19 месяцев после своего первого диагноза он не изменил мнения. И подтверждение этого французы наблюдали в понедельник, 10 декабря, вечером. Сегатори прокомментировал ситуацию:
– Тот Эммануэль Макрон, который говорил с Францией в минувший понедельник вечером, был очень жестким и очень решительным. На его почти застывшем лице читался образ человека, который предлагает проекты, в которые сам не верит, но считает необходимыми, чтобы успокоить настроение публики, а потом вернуться к первоначальным действиям. И на этот раз образ Макрона, мне показалось, идеально совпал с той картиной явной психопатии, которую я уже описывал как важную составляющую его личности.
Психопат всегда стремится оправдать ожидания тех, кто на него смотрит. Он пытается быть таким, каким его хотели бы другие. В своей речи, призванной успокоить умы своих сограждан, Макрон именно так и делал, предлагая французам то, чего они ожидали. А ожидали они признание ошибок, некоторые уступки, и жаждали ауры авторитетного политика, который идет навстречу своему народу и даже готов принести извинения за свои ошибки.
– Профессор, Вы называете его психопатом. То есть, Франция под властью психологически нестабильного президента?
– Я этого никогда не говорил. Психопат – это не сумасшедший и не психически больной. Макрон очень умен и обладает большими способностями, но лишен эмоций и демонстрирует слабую способность к эмпатии (сочувствию - ред.). Именно это я и называю психопатией - интеллигентный или даже очень интеллигентный человек, который рассматривает других как инструменты для реализации своих собственных целей и своего успеха любой ценой. Для психопата другие являются своего рода собственностью. Психопат, который убивает свою жену после того, как признается ей в любви, убивает ее потому, что она должна принадлежать только ему. Он нацелен на результат и не интересуется последствиями своих действий.
– То есть французам стоило бы не доверять его обещаниям?
– Будь я на их месте, я вел бы себя крайне осторожно. Я психиатр, я всегда призываю к благоразумию тех, кто готов поверить в раскаяние супруга с психопатическими наклонностями. Раскаяние продолжается до тех пор, пока психопат не сталкивается с событием, которое может пошатнуть его идею о всемогуществе.
– В последнее время французские СМИ писали, что Макрон находится на грани нервного истощения. Это возможный диагноз?
– Макрон вырос в тени почти что материнской фигуры, которая относилась к нему как к вундеркинду. У таких людей крайне сильная черта нарциссизма. Но, если мы вспомним, когда зеркало не показало Нарциссу идеального отражения, его мир рухнул.
– Впечатление такое, что Макрон не может услышать собственных граждан и понять их недовольство.
– Именно в этом и заключается проблема. Психопат не хочет слушать критику. Он всегда ищет людей, которые будут ему поддакивать и хвалить. В прошлом июле прошла встреча между Макроном и главой Генштаба Пьером де Вийером. Это был прямо-таки хрестоматийный случай. Макрон тогда заявил: "Когда возникает спор между президентом и главой Генштаба, главу Генштаба меняют". Именно так и рассуждают психопаты. Они хотят окружать себя только теми людьми, которые готовы признать его власть, и избавляется от тех, кто ставит ее под сомнение.
– Какую роль в этой ситуации играет его жена?
– Двоякую. Разумеется, она продолжает его поддерживать и считать лучшим, но она и усугубляет еще больше его неспособность понять происходящее и заставляет сфокусироваться еще больше на самом себе. Иными словами, она все больше его подталкивает к краю пруда Нарцисса.
– Что бы Вы ему посоветовали как психиатр?
– Ситуация Макрона мне напоминает случаи с некоторыми пациентами, у которых начался кризис из-за того, что они не могли достигнуть целей, поставленных компаниями, в которых они работали. Я им рекомендовал сдаться и уволиться, чтобы не ухудшить состояние психики еще больше. Лучше заняться семьей и менее ответственными вещами, потому что иначе можно развалить не только своё здоровье, но и компанию. И компания в этом случае называется Францией.
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