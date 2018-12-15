Итальянский психиатр: я бы на месте французов не доверял обещаниям Макрона

КИШИНЕВ, 15 дек - Sputnik. Спустя 19 месяцев после первого диагноза, итальянский профессор-психиатр не изменил своего мнения. Интервью с профессором для Sputnik Италия подготовлено Джаном Микалессином, обозревателем Il Giornale.

Итальянский психиатр, профессор Адриано Сегатори известен, в частности, тем, что в мае 2017 года, накануне второго тура президентских выборов во Франции, нарисовал безжалостный психологический портрет, назвав Макрона "психопатом с манией всемогущества".

В том интервью, просмотренном миллионами пользователей Youtube, Сегатори, член научной секции "Судебная психиатрия" Итальянской академии судебных наук (Accademia Italiana di Scienze Forensi), отмечал психологическое и физическое влияние, которое он оказал на Брижжит, его бывшую учительницу, позже ставшую его женой.

В интервью Sputnik Italia профессор Сегатори отметил, что через 19 месяцев после своего первого диагноза он не изменил мнения. И подтверждение этого французы наблюдали в понедельник, 10 декабря, вечером. Сегатори прокомментировал ситуацию:

– Тот Эммануэль Макрон, который говорил с Францией в минувший понедельник вечером, был очень жестким и очень решительным. На его почти застывшем лице читался образ человека, который предлагает проекты, в которые сам не верит, но считает необходимыми, чтобы успокоить настроение публики, а потом вернуться к первоначальным действиям. И на этот раз образ Макрона, мне показалось, идеально совпал с той картиной явной психопатии, которую я уже описывал как важную составляющую его личности.

© REUTERS / Inquam Photos/Octav Ganea Макрон пошел на уступки, но станет ли французам от этого легче

Психопат всегда стремится оправдать ожидания тех, кто на него смотрит. Он пытается быть таким, каким его хотели бы другие. В своей речи, призванной успокоить умы своих сограждан, Макрон именно так и делал, предлагая французам то, чего они ожидали. А ожидали они признание ошибок, некоторые уступки, и жаждали ауры авторитетного политика, который идет навстречу своему народу и даже готов принести извинения за свои ошибки.

– Профессор, Вы называете его психопатом. То есть, Франция под властью психологически нестабильного президента?

– Я этого никогда не говорил. Психопат – это не сумасшедший и не психически больной. Макрон очень умен и обладает большими способностями, но лишен эмоций и демонстрирует слабую способность к эмпатии (сочувствию - ред.). Именно это я и называю психопатией - интеллигентный или даже очень интеллигентный человек, который рассматривает других как инструменты для реализации своих собственных целей и своего успеха любой ценой. Для психопата другие являются своего рода собственностью. Психопат, который убивает свою жену после того, как признается ей в любви, убивает ее потому, что она должна принадлежать только ему. Он нацелен на результат и не интересуется последствиями своих действий.

© AFP 2018 / TOBIAS SCHWARZ Ангела Меркель поставила Эммануэля Макрона в неудобное положение

– То есть французам стоило бы не доверять его обещаниям?

– Будь я на их месте, я вел бы себя крайне осторожно. Я психиатр, я всегда призываю к благоразумию тех, кто готов поверить в раскаяние супруга с психопатическими наклонностями. Раскаяние продолжается до тех пор, пока психопат не сталкивается с событием, которое может пошатнуть его идею о всемогуществе.

– В последнее время французские СМИ писали, что Макрон находится на грани нервного истощения. Это возможный диагноз?

– Макрон вырос в тени почти что материнской фигуры, которая относилась к нему как к вундеркинду. У таких людей крайне сильная черта нарциссизма. Но, если мы вспомним, когда зеркало не показало Нарциссу идеального отражения, его мир рухнул.

– Впечатление такое, что Макрон не может услышать собственных граждан и понять их недовольство.

– Именно в этом и заключается проблема. Психопат не хочет слушать критику. Он всегда ищет людей, которые будут ему поддакивать и хвалить. В прошлом июле прошла встреча между Макроном и главой Генштаба Пьером де Вийером. Это был прямо-таки хрестоматийный случай. Макрон тогда заявил: "Когда возникает спор между президентом и главой Генштаба, главу Генштаба меняют". Именно так и рассуждают психопаты. Они хотят окружать себя только теми людьми, которые готовы признать его власть, и избавляется от тех, кто ставит ее под сомнение.

– Какую роль в этой ситуации играет его жена?

– Двоякую. Разумеется, она продолжает его поддерживать и считать лучшим, но она и усугубляет еще больше его неспособность понять происходящее и заставляет сфокусироваться еще больше на самом себе. Иными словами, она все больше его подталкивает к краю пруда Нарцисса.

– Что бы Вы ему посоветовали как психиатр?

– Ситуация Макрона мне напоминает случаи с некоторыми пациентами, у которых начался кризис из-за того, что они не могли достигнуть целей, поставленных компаниями, в которых они работали. Я им рекомендовал сдаться и уволиться, чтобы не ухудшить состояние психики еще больше. Лучше заняться семьей и менее ответственными вещами, потому что иначе можно развалить не только своё здоровье, но и компанию. И компания в этом случае называется Францией.

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