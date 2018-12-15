Во Франции тысячи "желтых жилетов" снова вышли на улицы

В Париж стянуты восемь тысяч полицейских, в центре французской столицы стоят бронетранспортеры.

КИШИНЕВ, 15 дек — Sputnik. В субботу во Франции проходит пятая массовая акция протеста "желтых жилетов". Перед началом манифестаций по меньшей мере 32 человека были задержаны, в том числе шесть человек — в самой столице.

Хотя ранее президент Эммануэль Макрон объявил о мерах, которые призваны снизить социальное напряжение, протестующие намерены добиваться полного выполнения своих требований, среди которых повышение уровня жизни, прекращение роста цен на бензин и отмена налоговых льгот для крупных корпораций.

Возле Триумфальной арки полиция применила слезоточивый газ для разгона "жёлтых жилетов" передает РИА Новости. По данным агентства, "жилеты", скандируя лозунги, направились в сторону Елисейского дворца, район вокруг которого также перекрыт.

Протестующие организуются через социальные сети, в одной из самых крупных групп "желтых жилетов" в Facebook состоят около 170 тысяч участников.

© REUTERS / Inquam Photos/Octav Ganea Макрон пошел на уступки, но станет ли французам от этого легче

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Как и во время акции протеста в минувшие выходные, в Париже 15 декабря дежурят около восьми тысяч полицейских, в ключевых точках города расставлены 14 бронетранспортеров. По всей Франции мобилизованы около 70 тысяч сотрудников органов правопорядка.

Акция "желтых жилетов" в прошлую субботу, 8 декабря, закончилась рекордным количеством задержанных — свыше 1,7 тысяч демонстрантов по всей стране.

В парижском метрополитене закрыты около 40 станций из примерно трехсот.